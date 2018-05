Skaut Filadelfije Marin Sedlaček za "Nezavisne": Durent tas na vagi šampiona

Golden Stejt je u finalu favorit protiv Klivlenda jer ima veću paletu igrača koji mogu da iznenade. Uz sav respekt prema najboljem igraču sveta Lebronu Džejmsu, serija se igra na više utakmica i smatram da njemu treba veća pomoć.

Rekao je ovo o reprizi posljednja tri finala košarkaške NBA lige između aktuelnog šampiona Golden Stejta i vicešampiona Klivlenda za "Nezavisne" skaut Filadelfije Marin Sedlaček. Iza Voriorsa i Kavalirsa su teške finalne serije konferencija koje su trajale po sedam utakmica (Golden Stejt sa Hjustonom, Klivlend sa Bostonom). Sedlaček krilnog igrača Voriorsa vidi kao tas na vagi u korist branioca titule.

"Svi pričaju o Stefonu Kariju, ali ipak mislim da je Kevin Durent neko ko iz njegove senke može da donese preokret i veliku razliku u utakmicama ove serije. Odlični igrači su i Drejmond Grin i Klej Tompson, ali Durent je uz Karija drugi najkonstantniji faktor u njihovoj igri. Radi se o odličnom tranzicionom igraču koji ima i sjajan prodor i, ako se pusti, može da bude fatalan za protivnika", kaže Sedlaček i dodaje da vidi mogućnost da kod Klivlenda bljesnu neki igrači:

"To bi mogao da bude Džej Ar Smit ukoliko se 'probudi', ali to je teško očekivati s obzirom na to da se radi o veteranu. Kajl Korver takođe mora bolje nego do sada jer nije bio konstantan. Ne verujem da može da se ponovi onih 3:1 za Voriorse pa preokret Klivlenda. Mnogo im nedostaje Kajri Irving, koji je otišao nakon prošle sezone i to će se osetiti u finalu".

On je naveo da mnogo toga zavisi od povreda Kevina Lava za Klivlend i Andrea Iguadale za Golden Stejt. Vidi određene adute za tim iz "grada rokenrola" i period utakmica koji bi mogao da bude ključan.

"Golden Stejt je u poslednjim mečevima u finalu Zapada sa Hjustonom igrao na malo poena. Adut Klivlenda bi bio da zaustavi njihov napad na 93-94 poena po utakmici. Golden Stejt je do sada imao velike amplitude u toku utakmica. Bilo je tu nerezonske igre u napadu i nedostatka inspiracije. Uglavnom je u finalima konferencija pobednika odlučivala treća četvrtina. Mislim da će isto biti i u velikom finalu", zaključio je Sedlaček.

Prvi meč Golden Stejta i Klivlenda igra se u petak u tri časa.

Boston izuzetan potencijal

Veliko iznenađenje plej-ofa NBA lige bio je Boston, koji je, desetkovan povredama prošlogodišnjih ol-star igrača Gordona Hejvarda i Kajrija Irvinga, stigao do finala konferencije.

"Imaju izuzetan potencijal i perspektivu, uz Filadelfiju ih naredne sezone vidim kao glavne kandidate za prva dva tima Istoka bez obzira gde ode Lebron Džejms. Mogu da naprave iskorak i dođu do velikog finala. Imaće neverovatan spoj mladosti i iskustva", kazao je Sedlaček