Skola: Nikada nisam rekao da mi je ovo posljednja utakmica

Legendarni Luis Skola je doveo reprezentaciju Argentine u finale Svjetskog kupa, ali nije uspio da osvoji trofej.

On je ove godine proslavio 20 godina otkako je prvi put zaigrao za nacionalni tim, a medije je poslije finala, u kom je pobijedila Španija, zanimalo da li je došlo vrijeme da stavi tačku na svoju bogatu igračku karijeru, prenosi "B92".

"Ja nikada to nisam rekao... Da li me pitate da li mi je ovo posljednja utakmica? Nikada to nisam rekao... Ne znate šta će se desiti sutra, možda ću se povrijediti, možda zbog toga neću igrati, možda ću se penzionisati sutra", rekao je Skola i ponovio:

"Nikada nisam rekao da je ovo moja posljednja utakmica".