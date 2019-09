Skola ispisao istoriju, Argentina poslala Nigeriju kući

Košarkaška reprezentacija Argentina pobijedila je Nigeriju 94:81 u drugom kolu grupe B i tako obezbijedila plasman u narednu fazu takmičenja na Mundobasketu.

Popularni Gaučosi odlično su otvorili meč i vrlo brzo stigli do dvocifrene prednosti 28:17. Ipak, do poluvremena uslijedio je pad u njihovoj igri pa se Nigerija vratila u meč serijom 19:4, pa je do kraja poluvremena bilo neriješeno 43:43.

U nastavku, Argentina je uspjela da uspostavi svoju igru i prelomi meč tokom 3. dionice, da bi onda rutinski privela meč kraju za novu, 2. pobjedu i plasman u narednu fazu.

Za razliku od njih, Nigerija, kojoj su predviđali da će biti jedno od najvećih iznenađenja na prvenstvu ide kući. I pored dobrog sastava, ovaj tim pratili su brojni organizacijski problemi, pa je ovakav epilog, očigledno bio neminovan. Ostaje im da sa Južnom Korejom odigraju "za čast".

Kada je riječ o ovom meču, legendarni Luis Skola, došao je do 595. poena na svom petom učešću na Mundobasketima. Tako je na vječnoj listi ispred njega je još samo Brazilac Oskar Šmit, koji je na 34 utakmice postigao nevjerovatnih 906 poena.

