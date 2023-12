Skroman učinak Jokića ne brine Melouna

Iako je Nikola Jokić imao poprilično skroman učinak protiv Dalasa (8p, 9sk, 7as), trener Denvera Majk Meloun imao je samo reči hvale za srpskog centra. Poslije pobjede tima iz Kolorada (130:104), rekao je da je centar Nagetsa, svojom nesebičnošću, "zarazio" ostatak ekipe i da mu se mnogo dopada stil igre koju gaje aktuelni šampioni.

"Nikola je šutirao osam puta ove večeri i nije ga uopšte ništa brinulo. Duplirali su ga na postu, duplirali u džepu, ali on nije išao u bitku, nego se trudio da odigra pravi potez. Mislim da je to zarazno za sve druge u ekipi i da je to pravi način da se igra i stvarno volim naš stil košarke", počeo je oduševljeno Meloun.

Usljed velike razlike u trećoj četvrtini, Meloun je dao šansu igračima sa manjom minutažom, a ovaj put, klupa nije razočarala.

"Mislim da su naši igrači sa klupe bili prilično dobri. Grupa je igrala na pravi način, razvijali su dobre navike. To smo mi, dodajemo se, to nam je identitet već dugo vremena. Za razliku od drugih timova, ne igramo samo jedni sa drugima, već za određenog momka. Mislim da smo imali bezbroj prilika da igrač propušta dobru poziciju za šut da bi dodao saigraču za sjajan šut. Znam da je to kliše u ovom poslu - od dobrog ka sjajnom, ali to je nešto što pokušavamo da oživimo."

Ulogu lidera preuzeo je Džamal Marej, koji je bio najefikasniji sa 22 poena (8/14 iz igre).

"Pokušavamo samo da pobijedimo, da držimo sve na visokom standardu. Imamo mnogo mladih igrača, a veterani su tu da daju primjer. Imali smo taj osjećaj da možemo da krenemo jako, posebno kada igramo kod kuće, na našoj nadmorskoj visini. Uradili smo sjajan posao u tome da ih držimo van ravnoteže", dodao je Marej.

