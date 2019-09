Skupa pobjeda protiv Turske: Ključni igrač SAD upitan za nastavak

Košarkaši Sjedinjenih Američkih Država za dlaku su se provukli protiv Turske u drugom kolu Mundobasketa u Kini.

Poslije prave drame na kraju meča i neizvjesnih produžetaka, izabranici Grega Popoviča savladali su Turke sa 93:92, ali su 2,1 sekundu pred kraj naknadnog perioda zadobili težak udarac za nastavak prvenstva.

Čedi Osman promašio je dva bacanja koja su njegovom timu mogla da osiguraju pobjedu devet sekundi prije isteka vremena. Džejson Tejtum je uhvatio skok i furiozno se zaletio ka protivničkom košu. Odbrana se skupila pred njim, a on je to iskoristio da pronađe Krisa Midltona u prodoru, koji je dobio faul, pa potom i pogodio oba bacanja za pobjedu Amerikanaca.

U sjenci trijumfa ostao je Tejtum, koga je tragičar ovog meča Osman šutnuo u članak pokušavajući da izblokira Midltona, prenosi "Blic".

Košarkaš Boston Seltiksa ćopajući je napustio dvoranu, tako da je njegovo dalje učešće na Mundobasketu pod pitanjem.

Here's Jayson Tatum's ankle injury at the end of Team USA's win over Turkey. pic.twitter.com/IrUadQz1DE