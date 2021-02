Slavlje u Rusiji: Bh. dame nakon 22 godine na Evrobasketu

Ženska košarkaška reprezentacija BiH plasirala se na Evropsko prvenstvo koje će se ovoga ljeta održati u Francuskoj i Španiji.

"Zmajice" su danas u ruskom Orenburgu koji je domaćin balona posljednjeg prozora kvalifikacija ostvarile ključnu pobjedu protiv Švajcarske (67:62) i tako kolo prije kraja kvalifikacija osigurale Evrobasket, prvi nakon 22 godine, treći u istoriji.

Bh. dame su ovim trijumfom zacementirale drugu poziciji u grupi C i sigurno će biti među pet najboljih drugoplasiranih selekcija koje imaju zagarantovano mjesto na EP (Rusija će gotovo sigurno biti prva). Ruski Orenburg bh. košarkašice će dugo pamtiti, jer su u ovom gradu ostvarile ključne pobjede, prije svih onu na startu kvalifikacija protiv Rusije, a onda i odlučujuću protiv Švajcarkinja.

Iako su igrale bez tri važne igračice (Gajić, Džons, Kapor) pulenke Gorana Loje su još jednom uz veliku borbenost i zajedništvo koje vlada u ovom kolektivu pokazale kvalitet i dokazale da im je mjesto među 16 najboljih selekcija Starog kontinenta. Njihov izostanak nadomjestila je fenomenalna Kurtni Hurt.

Što se same utakmice tiče BiH je ipak na kraju opravdala ulogu favorita, iako je odigrala najslabiju partiju kvalifikacija. Dosta u nervozno ušle u meč, pa su nakon prvih 10 minuta imale zaostatak (13:14). I u drugoj četvrtini "zmajice" su igrale sa velikim grčem, te se na odmor otišlo sa vodstvo Švajcarske (32:29).

U trećoj dionici Švajcarkinje su otišle na plus 8, ali onda je uslijedila serija "zmajica" 10:0 za preuzimanje vodstva (44:42). U posljednjih 10 minuta se ušlo pri rezultatu 48:48. Tek u četvrtoj četvrtini BiH je slomila protivnika. Kurtni Hurt je u 34. minuti pogodila za plus 6 (58:52). Ipak, to nije bio kraj, Švajcarska se vratila i uvela meč u dramatičnu završnicu. Tri minute do kraja bilo je 59:58 za BiH. Na kraju bh. košarkašice predvođene Hurtovom uspjevaju nekako doći do trijumfa i velikog slavlja u dvorani u Orenburgu.

Amerikanka je briljirala u debitantskom nastupu. Ubacila je 30 poena uz 13 skokova, a veliki doprinos dala je Melisa Brčaninović koja je pogađala u najvažnijim trenucima. Susret je završila sa 14 poena i devet skokova.

Bh. košarkašice će uspješne kvalifikacije zaključiti subotnjom utakmicom protiv Estonije.