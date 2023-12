Slavni trener "udario" po Nikoli Jokiću (VIDEO)

Trener Golden Stejt Voriorsa Stiv Ker prokomentarisao je kriterijum suđenja, ali i činjenicu da je Nikola Jokić izveo čak 18 slobodnih bacanja.

Srpski centar je ubacio svih 18, što mu je rekord karijere. Zbog toga se našao i na udaru na društvenim mrežama.

Inače, prvi put od Trejsija Mekgrejdija 2002. godine jedan igrač je za Božić postigao 18 poena sa linije penala.

Ker je na konferenciji za medije bio upitan o Jokićevih 18 bacanja.

Steve Kerr sounds off after Nikola Jokic’s 18 free throws: “I have a problem with the way we are legislating defense out of the game.We're just enabling players to BS their way to the foul line. If I were a fan, I wouldn't have wanted to watch the second half. It was disgusting." pic.twitter.com/YBWuldi0Za