Slavnić o Teodosiću: Ili je nespreman ili kvari atmosferu u svlačionici?

Odluka selektora košarkaške reprezentacije Srbije Svetislava Pešića da se zahvali kapitenu "orlova" Milošu Teodosiću podjelila je javnost i šokirila mnoge u Evropi. Mnogima je ostao nedorečen potez trofejnog stručnjaka koji se odrekao plejmejkera, dirigenta na parketu u svim uspjesim nacionalnog tima od 2009.

U seniorskoj selekciji Teodosić je počeo 2007. godine na Evrobasketu u Granadi. Tada je selektor bio Zoran Moka Slavnić, koji je odlučio da rizikuje. Pozvao je sijaset mladih igrača na čelu sa talentovanim Teodosićem, tada članom FMP-a. Rezultat je tada izostao, ali je nacionalni tim dobio vanserijskog plejmejkera.

Bez dlake na jeziku, Moka je dao viđenje iz svog ugla. Ali, prvo se prisjetio prvog susreta sa današnjim organizatorom Virtusa.

"Uzeo sam ga tada u reprezentaciju, a bio je rezerva u Železniku. Međutim video sam to nešto u njemu ... kreaciju, bogomdanu. Takve stvari se ne treniraju, to ili imaš od boga ili nemaš, a on ima. Kod mene je bio klinac, sa još nekoliko momaka koji su kasnije ostvarili velike karijere, svi posle mene su imali gotovog igrača. Mogu da pričaju šta hoće, ali ne mogu da kažu da sam se za****o, eto koga je Srbija dobila, imala je plejmejkera 15 godina zbog moje procene“, počinje razgovor za "Mozzart Sport" Slavnić i nastavlja:

"On nikada nije imao lepu reč za mene, iako smo obojica plejmejkeri na parketu, pa je očekivano bilo da imamo konekciju. Ona se nije dogodila. Izgleda da Teodosić ima selektivno pamćenje".

Od 2007. do 2022. godine Teodosić je osvojio tri srebrne medalje, 2009. na Evrobasketu u Poljskoj, potom pet godina kasnije na Munobasketu u Španiji, a ima i olimpijsku medalju iz Rija 2016. Sada je višak kod selektora Pešića koji sprema ekipu za Evrobasket u Pragu i Berlinu.

"Pre svega hoću da kažem da poznajem dobro Pešića, on je moja generacija. Da bih dao analizu, moram konkretno da znam šta je razlog njegove odluke. Neko iz Saveza to mora da saopšti, ili sam Pešić. Uostalom, neka ga novinari pozovu. Iskreno sam šokiran i iznenađen", kazao je Moka.

Legendarni јugoslovenski reprezentativac ne priznaje kao razlog da se Teodosić ne uklapa u koncept sadašnjeg selektora Pešića koji je sa seniorima osvajao zlatne medalje na Evrobasketu u Istanbulu 2001. i godinu dana kasnije na Mundobasketu u Indijanapolisu. To su dva posljednja zlatna odličja.

"Ponavljam, najbolje bi bilo da Pešić kaže šta se dešava, ovako samo možemo svi da nagađamo. U ovakvim okolnostima, kada ne znam, za mene postoje samo dva scenarija", zastao je na trenutak i nastavio:

"Ili je Teodosić fizički nespreman, a svi znamo kako na terenu Miloš izgleda kada je umoran, ili kvari atmosferu u svlačionici. Treća opcija ne postoji, jer ne zoveš Teodosića na pripreme, a da ne znaš ko je on i šta može da ti donese. Čim si ga zvao, znači znaš šta možeš da očekuješ od njega. E, sada ako se on pojavio nespreman, to je druga priča. On je uvek neko ko može da podeli 10 asistencija, ali kada nije spreman, odbrana ga stisne, on to ne može da iznese i odmah uz te asistencije ima pet ili šest izgubljenih lopti. Poštujem ja što se on odazvao reprezentaciji u 36. godini, ali ako zbog fizike ne može, onda je sam kriv".