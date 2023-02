Slovenac poslao novac u Tursku pa ga razočarao potez banke

Slovenački košarkaš Klemon Prepelič (30) odlučio je donirati novac turskoj humanitarnoj organizaciji zbog razornih zemljotresa koji su pogodili ovu zemlju i Siriju.

Međutim, Prepelič, koji igra za špansku Valensiju, ostao je u šoku jer mu je banka u ovom slučaju naplatila proviziju.

"Ostao sam u šoku. Kada sam poslao novac jednoj turskoj humanitarnoj organizaciji, banka Santander uzela je 50 evra provizije", poručio je Slovenac putem Twittera pa dodao:

"Iskreno, takve stvari ne bi trebalo da se dešavaju u ovakvim situacijama."

Today i was kind of shock. When i send the money to one of the turkish humanitarian organization the Santander bank took a 50eur of commission. Honestly those kind of thinks should never happen in this ocasion.