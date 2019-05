Slovenački košarkaš Saša Vujačić za "Nezavisne": Kobi Brajant je moj grande fratello

Iza sebe ima pozamašno NBA iskustvo i dva prstena s LA Lejkersima, a prije nešto više od dva mjeseca obreo se u drugoj ligi Italije i prihvatio izazov da Veronu uvede u prvu ligu.

Slovenački košarkaš Aleksandar - Saša Vujačić u razgovoru za "Nezavisne" pričao je o prvom drugoligaškom iskustvu u karijeri, Kobiju Brajantu i Vladi Divcu, koji su mu mnogo pomogli u Lejkersima, da li je ikad bio blizu Partizana i mnogim drugim temama.

Verona igra dobro u plej-ofu i naredni rival joj je Treviljo. Od dolaska u klub Vujačić je odigrao 11 utakmica i ima prosjek 12,9 poena, 4,5 skokova i 2,2 asistencije. Prije nego što je zadužio opremu Verone nekoliko mjeseci je pauzirao jer je, kako kaže, čekao pravi izazov. Nikada nije igrao drugu ligu, ali je ovo očigledno probudilo ono nešto pravo u njemu.

"Čekao sam pravi izazov i mislim da je to Verona, iako nikad nisam igrao drugu ligu. Volim kad je izazov nešto konkretno, kao što je ovo u Veroni", rekao je na početku razgovora Vujačić.

Skoro 10 godina je proveo u NBA igrajući za LA Lejkerse, Nju Džerzi Netse, LA Kliperse i Njujork Nikse, a krajem prošle godine je jedno vrijeme trenirao s Nju Orleansom. Nažalost, nije uspio da "oživi" NBA karijeru, ali ističe da ne odustaje od povratka preko bare.

"Nikad ne reci nikad. Nakon osvojenih prstenova s Lejkersima moji snovi su se ostvarili i tada sam shvatio da je izazov u životu jako bitan. Treba da ideš tamo gdje si potreban i gdje možeš da pomogneš. Šta će biti sljedeće godine, ne znam. Život piše romane, vidjećemo", izjavio je slovenački košarkaš.

Vujačić je na polovini četvrte decenije života, a dres Lejkersa obukao je sada već davne 2004. Tada je kao 20-godišnjaku prelazak u najjaču ligu svijeta za njega bio ispunjenje snova i pokazalo se da će s ovim timom dva puta osvajati prsten - 2009. i 2010.

"Osjećaj je bio izvanredan. Bio sam na pragu svojih snova i odlazak u Lejkerse je pokazao da je sve što sam uložio u sebe neko vidio. Tada je sve došlo na svoje", priča on.

Imao je sreću i nesreću da na njegovoj poziciji igra jedan od najboljih košarkaša svih vremena - Kobi Brajant. Slovenac je za njega imao samo riječi hvale, ističe da mu je Brajant mnogo pomogao da se uklopi u novu sredinu.

"On je vanzemaljac, jedinstven... Šta da kažem o jednom od najboljih košarkaša ikada? Imao sam sreću da smo se uklopili. Mnogo znači za jednog klinca kada dođe u ekipu kao što su Lejkersi da ga glavna zvijezda ne samo te ekipe, nego cijele lige, uzme pod svoje. Bilo je nevjerovatno. Naravno, ostali smo u dobrim odnosima i on je moj grande fratello (ital. veliki brat)", rekao je Vujačić.

Osim Brajanta, u Lejkersima ga je dočekala i legenda s prostora bivše Jugoslavije Vlade Divac. Njih dvojica su iste godine došli u Los Anđeles, a Vujačić sadašnjeg generalnog menadžera Sakramento Kingsa takođe ističe kao veoma važnu osobu u karijeri.

"Osim zbog Kobija, i zbog Vlade mi je bilo mnogo lakše. On je jedan od prvih koji su otvorili vrata NBA igračima iz Evrope i tako nam je omogućio da sanjamo o NBA. Zbog njega mi je ruki sezona bila veoma interesantna. Mnogo sam naučio od njega. On je velika legenda i još veća ljudina. I ovom prilikom želim da mu zahvalim za to što je uvijek bio uz mene", kazao je košarkaš Verone.

Vujačić je poznat kao veliki navijač Partizana, ali nam je priznao da nikada nije bio u pregovorima s "crno-bijelima", iako su mediji prije nekoliko godina pisali da je veoma blizu potpisa ugovora.

"Jeste, navijam za Partizan, ali nikada nije bilo pregovora. 'Mnogo smo jaki'", recitovao je navijačku parolu trofejnog beogradskog kluba i još jednom pokazao da je veliki navijač Partizana.

Sjajni košarkaš je rođen u Mariboru i pored toga što je poznat kao ljubitelj odbojke, tenisa i fudbala, u mladosti nije imao veliku dilemu kojim sportom će da se bavi.

"Košarka je moja prva ljubav. Dišeš drugačiji vazduh kad se zaljubiš i ukapiraš ovaj sport. Košarka mi je od pete ili šeste godine bila mnogo više od drugih sportova. Naša sreća je što tada u Jugoslaviji nije bilo soni plejstejšna i iks boksa i išli smo napolje da igramo lopte. Najviše smo igrali basket, ali i druge sportove. Kada nismo učili, stalno smo bili napolju i igrali lopte, što nam je svima pomoglo da se razvijemo u raznim sportovima", jasan je Vujačić, koji na simboličan način govori zašto se današnji klinci sve manje bave sportom.

Iako je napunio 35 godina, osjeća se kao mladić, ali je svjestan da jednog trenutka mora da dođe kraj. Ističe da će se posvetiti tome da iskustvo i znanje prenese na generacije koje dolaze.

"Zahvaljujući velikom bratu, koji mi je ukrao mnogo minuta u Lejkersima, i treneru Filu Džeksonu, koji me nije totalno iskoristio, osjećam se kao u dvadesetim. Šalu na stranu, osjećam se vrlo dobro i dok god budem mogao da igram - igraću. Više nego išta bih volio da osvojim još nešto. Košarka mi je mnogo dala i bilo bi sebično da se povučem, a da budućim generacijama ne dam neku lekciju", kazao je košarkaš, koji kao veliku ljubav ističe i vinograd:

"Moj očuh i ja sanjali smo o tome od kada sam došao u Italiju sa 14-15 godina. Tamo sam se zaljubio u kulturu vina i sve što može da da. To je umjetnost. Očuh i ja smo zajedno sanjali da jednog dana, ako budemo mogli, napravimo vinograd i tako je i na kraju bilo. Vinograd je porodična ljubav."

O reprezentaciji

Aleksandar - Saša Vujačić je godinama bio jedan od najboljih slovenačkih košarkaša, a o svemu dovoljno govori i višegodišnje NBA iskustvo. Ali i pored toga nikada nije zaigrao za seniorsku reperezentaciju Slovenije, dok je s mlađim kategorijama osvojio srebro na Evropskom prvenstvu u Njemačkoj 2002.

"Bilo bi lijepo da sam igrao za neku od reprezentacija naše bivše zemlje (Jugoslavije), ali to je zatvorena priča. Zbog toga je ispalo tako da se i sa 35 godina osjećam svježije. Svi znamo da kada igraš za reprezentaciju nemaš mnogo odmora i to je stalno maraton. Ostao je žal, ali mislim da je to dobro jer sam ostao svježiji", rekao je uz smijeh Vujačić.

Đorđević zna šta i kako

Svjetsko prvenstvo u Kini je, naravno, nezaobilazna tema. Saša Vujačić smatra da SAD ne očekuje lagan zadatak kao prethodnih godina.

"Amerikanci samo sami sebe mogu da ugroze. Imaćemo šta da vidimo. Ne volim da dajem prognoze, ali bih volio da ih neko iznenadi. Jedan od timova koji to mogu da naprave je Srbija. Aleksandar Đorđević zna šta i kako i već je pobjeđivao na svim velikim scenama. SAD neće biti lako kao što je bilo u prošlosti", kazao je Vujačić.