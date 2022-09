Slovenci morali taksijem na utakmicu

Slovenački košarkaši su u Kelnu morali da zovu nekoliko taksi vozila kako bi stigli do hale u kojoj treba da danas (od 17.15) igraju prvi meč na Evropskom prvenstvu protiv Francuske.

Ovo je drugi put da se Dončić, Dragić i drugovi voze taksijem u gradu u kojem gostuju. Slično je bilo u Istanbulu, ali su tada NBA košarkaši Slovenije u svojoj režiji obilazili grad na Bosforu.

Ovog puta su imali razloga za nezadovoljstvo jer im organizator nije na vrijeme omogućio prevoz autobusom do dvorane. Pobunio se na Tviteru Goran Dragić, a napisao je da je srećom lokalna taksi firma omogućila transfer do hale, javlja Sportklub.

Where is the team BUS, @EuroBasket @FIBA ???!!!???? We must take for transfer to the first game of #EuroBasket . #mojtim #BringTheNoise pic.twitter.com/7i2du2TAoo