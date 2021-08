Slovenija tri od tri: Čudesni Dončić srušio i Španiju

Košarkaši Slovenije nastavili su sa briljantnim partijama na Olimpijskim igrama u Tokiju.

Danas su stigli do treće pobjede, te tako sa maksimalnim učinkom završili grupnu fazu. Slovenci su u derbiju grupe C savladali favorizovanu Španiju sa 95:87 i osvojili prvo mjesto u grupi.

Bila je to sjajna košarkaška predstava, vjerovatno najbolja u dosadašnjem dijelu turnira, a u kojoj su Slovenci predvođeni čudesnim Lukom Dončićem još jednom pokazali da u Tokiju mogu otići daleko. Od početka do kraja gledali smo izjednačenu igru, ekipe su se smjenjivali u vodstvu. Na kraju u pravoj drami, Slovenija je uspjela doći do velike trijumfa. Minut do kraja Slovenci su imali 88:87, Španci su propustili dva napada, na kraju je Prepelič sa linije slobodnih bacanja donio svojoj reprezentaciji pobjedu.

Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Vlatko Čačar sa 22 poena, Klemen Prepelič je dodao 15, a Majk Tobi je dodao 14. Ipak, prvo ime susreta bio je Luka Dončić sa 12 poena, 14 skokova i devet asistencija. Kod Španije Riki Rubio je postigao 18 koševa.

Iz ove grupe plasman u četvrtfinale je osigurala Argentina koja je pobijedila domaći Japan (97:77). Parovi četvrtfinala biće izvučeni žrijebom.