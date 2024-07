Smit novi igrač Bahčešehira

Doskorašnji košarkaš Partizana, Džejlin Smit definitivno je napustio klub iz Beograda, a njegov novi klub je Istanbul Bahčešehir.

Na klupi Bahčešehira sjedi Dejan Radonjić, a klub je ovog ljeta angažovao crnogorskog reprezentativca, Marka Simonovića.

Smit je u decembru prošle godine stigao u Partizan. U finišu sezone je bio jedan od najboljih igrača beogradske ekipe, a u AdmiralBet ABA ligi je prosječno bilježio 7,6 poena, uz 2,3 asistencije. On se nadao da će produžiti svoj ostanak u crno-bijelom dresu, čak je nekoliko puta i javno isticao tu svoju želju, ali se ipak na kraju to nije desilo te se on seli u Tursku.

Bahčešehir će ove sezone igrati u Evrokupu, a nalazi se u grupi u kojoj je crnogorski šampion, Budućnost Voli.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.