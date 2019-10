Šok za Voriorse, Kari slomio šaku

Najbolji košarkaš Golden Stejta Stef Kari polomio je lijevu šaku na utakmici sa Finiksom u kojoj su Voriorsi poraženi sa 110:121.

Kari se povrijedio sredinom treće četvrtine poslije prodora pod koš kada se sudario sa centrom Sansa Eronom Bejnsom.

Košarkaš Finiksa je pao na Karijevu ruku i odmah je bilo jasno da se radi o ozbiljnijoj povredi, jer je Stef momentalno napustio teren.

Povreda Karija predstavlja ozbiljan problem jer je van stroja od ranije i Klej Tompson zbog povrede koljena.

"Bejns je došao u našu svlačionicu po završetku meča, želio je da vidi kako se Kari osjeća. Nije ni malo dobro, ali ovo je klasična košarkaška utakmica i ovakve stvari se dešavaju", izjavio je trener Golden Stejta Stiv Ker, prenosi B92.

Očekuje se da će poslije detaljnih pregleda tokom dana CT skenerom biti utvrđeno da li će Kari morati na operaciju.

Problem za Voriorse predstavlja i činjenica da im je ovo bio treći poraz u četiri utakmice na startu sezone.

Steph Curry headed to the locker room after injuring his wrist and could not shoot the 2 free throws. pic.twitter.com/gsss5Q5Xku