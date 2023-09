Šok za svjetske prvake, imamo sve parove četvrtfinala

Poznati su svi četvrtfinalisti Mundobasketa.

Posljednji putnik među osam najboljih je reprezentacija Kanade koja je u derbiju kola grupe L pobijedila Španiju (88:85) i tako osigurala prvo mjesto. Tako se svjetski prvaci vraćaju kući, ostaju bez direktnog plasmana na Olimpijske igre, dok će Kanađani biti ozbiljan protivnik u borbi za medalje. Iz ove grupe je podsjetimo danas prošla i Letonija.

Bio je to dramatičan meč u kojem su Španci vodili veći dio utakmice. Pred posljednju četvrtinu su imali plus 12, no minut i po do kraja Kanada je prišla na minus 1 (77:78). Minut do kraja bilo je 80:80, a onda je fenomenalni Šej Gildžes Aleksander pogodio za 82:80, da bi onda Španci izgubili loptu. U penal završnici Kanađani su smireni i tako su došli do velike pobjede.

Kod Španije Vili Ernangomez je imao 25 poena, a Santiago Aldama je dodao 20. Kod Kanađana Šej Gildžis Aleksander je postigao 30 poena, a Dilon Bruks 22.

Tako su poznati svi parovi četvrtfinala. Srbija i Litvanija će igrati u utorak od 10.45 minuta u Manili, kao i SAD – Italija (14:40). Dan kasnije Kanada igra protiv Slovenije, dok Njemačka igra protiv Letonije.