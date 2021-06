Sonja Vasić MVP, Džonkel Džons u idealnoj petorci

Košarkašica Srbije Sonja Vasić proglašena je za najkorisniju košarkašicu Evropskog prvenstva.

Ona je u finalu protiv Francuske upisala 12 poena uz osam skokova i šest asistencija.

Sonja je proglašena i za članicu idealne petorke turnira. Ostala četiri člana su Mijem (Francuska), Meseman i Almand (Belgija) i Džonkel Džouns (BiH).

Tokom cijelog u turnira prosječno je bilježila 15.5 poena uz 7.2 skoka i 4.2 asistencije.

Sonja je najavila reprezentativnu penziju nakon olimpijskih igara u Tokiju.

Your #EuroBasketWomen 2021 @TISSOT MVP: The one and only Sonja Vasic pic.twitter.com/dTxKsgZ6jJ