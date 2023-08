Šou Bogdanovića, Srbija gazi ka trećoj pobjedi

Košarkaši Srbije u ovim trenucima igraju meč trećeg kola grupe B na Svjetskom prvenstvu protiv Južnog Sudana.

“Orlovi“ gaze ka trećoj pobjedi u Manili. Nakon prvog poluvremenu rezultat je 56:39.

Srbija je ponovo sjajno otvorila meč. Trojke su odmah pogodili Bogdan Bogdanović i Nikola Jović, bilo je 10:5 za nepuna tri minuta. Sudance je na početku održavao šut za tri poena. U petoj minuti srpski tim je imao 16:10 poslije novih poena košarkaša Majamija, ali poslije tajmauta afrička selekcija pravi seriju 4:0 (14:16). “Orlovi“ su igrali raznovrno i lepršavo u prvoj dionici. Nikola Jović i Nikola Milutinov su minut i po do kraja prvog perioda odveli Srbiju na plus 8 (27:19). Poslije prve četvrtine u kojoj je Jović postao 10 poena, a Bogdanović i Milutinov po osam, Srbija je imala ugodnih plus 10 (30:20).

Drugu četvrtinu Sudanci otvaraju sa dvije trojke (26:32), ali veoma brzo je Srbija vratila dvocifrenu prednost (37:26) i to poslije nove trojke Bogdanovića. Afrički tim se nije predavao, pokazao se kao jako neugodan rival. Ipak, pametnom igrom, prije svega igrom na Milutinova, Srbija je na odmor otišla sa ugodnih plus 17 nakon nove trojke fenomenalnog Bogdanovića. Najefikasniji nakon prvog dijela bili su Bogdanović sa 15, Milutinov i Nikola Jović su dodali po 13.