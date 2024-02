Šou Jokića i Dončića (VIDEO)

Protekle noći u Indijanapolisu počeo je tradicionalni Ol-star vikend, a otvoren je susretima "Zvijezda u usponu".

I ovaj put Luka Dončić i Nikola Jokić iskoristili su priliku da se zabave, a Ol-star vikend u Indijanapolisu je više nego prigodna šansa za to.

Poznati kao veliki šoumeni i ovaj put su Srbin i Slovenac ukrali šou, pošto su jedan drugog ometali tokom šutiranja sa linije za tri poena.

Nikola Jokic knocks out Luka Doncic in a game of Knockout at All-Star Practice pic.twitter.com/8D5jh8fmdZ

Bilo je tu popularnog košakanja i zadirkivanja, kako na terenu tako i u pres centru, sve u granicama šale i zabave, a omakla se i jedna psovka.

Nikola Jokic sneaked up behind Luka Doncic while he was at the press conference and poured cold water on his back. Luka then cursed in Serbian: “U mamu ti je**m”#doncic #jokic #nba #AllStar pic.twitter.com/ISBqqGOg10