Spahija: Jokić jedina NBA zvijezda sa Balkana

Jedini od igrača sa ovih prostora koji može da postane velika NBA zvijezda je Nikola Jokić. Ono što on pokazuje ravno je čudu. U klasu najboljih od najboljih, poput Lebrona Džejmsa, Džejmsa Hardena, Stefona Karija i Kevina Durenta ne može da uđe, ali je samo jedan korak iza njih, kazao je za "Nezavisne" trofejni hrvatski košarkaški stručnjak Neven Spahija.

Trener košarkaša Makabija u bogatoj karijeri osvajao je titule prvaka u šest različitih zemalja (Hrvatska, Slovenija, Izrael, Litvanija, Turska i Španija). Nakon tri godine iskustva u NBA ligi, gdje je u Atlanti bio pomoćnik Majku Badenholzeru, ovog ljeta se vratio u Evropu. Izbor je pao na "ponos Izraela", gdje je na mjestu šefa struke radio i prije 11 godina.

Treći najtrofejniji klub evropske košarke rekonstruisao je ekipu u odnosu na prošlu sezonu, a iskusni Spahija ima jasne prioritete u ovoj sezoni.

"Na početku sezone smo kao ciljeve istakli plasman u plej-of Evrolige i osvajanje prvenstva i Kupa Izraela. Ne znam da li je iko ikada u evropskoj košarci promijenio 12 igrača u odnosu na prethodnu sezonu, kao što smo mi sada. Kada tako krenete, teško je neke stvar predvidjeti. Srećom, zasad dobro funkcioniramo i imamo dobru kemiju. Pokazali smo put kojim želimo ići", kaže Spahija, čiji se tim trenutno nalazi na sedmoj poziciji najelitnijeg evropskog takmičenja, koja nakon regularnog dijela sezone vodi u doigravanje.

NN: Noris Kol je bio bitan faktor u osvajanju dvije titule Majamija u NBA ligi. Koliko njegovo i iskustvo Pjera Džeksona iz najjače lige svijeta pomaže ekipi?

SPAHIJA: NBA iskustvo ne pomaže mnogo u evropskoj košarci, ali talenat koji obojica nose definitivno dosta pomaže. Radi se o sjajnim ljudima koji nemaju nikakve probleme sa egom. Motor su ekipe i dali su nam mnogo kao kreatori i strijelci.

NN: Ko su favoriti za osvajanje Evrolige?

SPAHIJA: Bez obzira na mjesta na tablici, nema ih puno, to su, kao i ranijih godina, Real Madrid, Fenerbahče i Olimpijakos. Oni su korak ispred svih. Iza njih postoji grupa timova gdje su Panatinaikos, Žalgiris, Baskonija i mi, koji mogu svakoga da dobiju. Vidjećemo na duže staze kako će se sve razvijati.

NN: Kakve uspomene nosite iz Atlante i NBA lige?

SPAHIJA: To je drugi svijet, ne može se porediti sa Evropom. Sama kvaliteta, putovanja, uvjeti i pritisak su na sasvim drugom nivou. Radi se o najboljem iskustvu u mom životu, to je stepenica iznad svega gdje sam bio. Neke stvari koje se rade tamo se mogu primijeniti u Evropi, ali većina ipak ne. Da bi najjednostavnije objasnio razlike, volim reći da je ono tamo drugi sport. Svaki pomoćni trener ima grupu protivničkih timova na čijem skautingu radi i priprema stvari za utakmice s njima. Razgovarate sa igračima i pravite analize, veći dio sezone se osjećate kao prvi trener. Jako interesantan sistem, nisam u Evropi to nigdje vidio.

NN: Koliko igrači poput Darija Šarića, Jusufa Nurkića, Bojana i Bogdana Bogdanovića mogu da postignu tamo?

SPAHIJA: Radi se o odličnim igračima koji igraju na visokom nivou i pružaju dobre partije, ali niko ne može ući u kategoriju najboljih. Jokić je došao kao nepoznanica i napravio najveći iskorak.

NN: Kako gledate na trenutno stanje u Hrvatskoj klupskoj košarci?

SPAHIJA: Prvenstveni problem je siromaštvo, dok ne ojačaju klubovi i baza domaće lige, teško je proizvoditi igrače. Nedostaju nam igrači srednjeg nivoa, koji igraju u Evroligi i Evrokupu, što, recimo, imaju Srbija, Grčka i Italija. Mi to nemamo i ne možemo imati bez finansijski jačih klubova. Jedini takav klub je Cedevita, sve ostalo je maksimalno na ABA razini.

NN: Može li se preuzeti nešto od Slovenije i Srbije, koje su ove godine igrale finale Evropskog prvenstva?

SPAHIJA: Sloveniju ne bih uzimao za primjer, jer ne proizvode više igrača nego Hrvatska iako treba čestitati Igoru Kokoškovu i njihovoj ekipi. Imali su odličnu kemiju i napravili veliko iznenađenje. Srbija je u prednosti u odnosu na Hrvatsku, imaju veliku tradiciju, ko zna koliko su igrača i trenera proizveli. Kod njih je košarka sport broj jedan, bez obzira na nogomet ili velike uspjehe koji se postižu u vaterpolu.

NN: Vaš komentar na reprezentaciju koja je u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo doživjela dva poraza, od kojih je posebno bio bolan onaj od Holandije?

SPAHIJA: Treba svi da se stave pod jednu kapu i da se pokuša izboriti plasman na SP, a nakon toga treba napraviti analize koje su greške bile da uopšte do ovoga dođe. Ovakvom stanju dosta je doprinijela i FIBA (Svjetska kuća košarke) odlukama u vezi sa terminima kvalifikacija. Hrvatska je mala država, koja igrače NBA kvalitete ne može nadoknaditi i ovim rasporedom je direktno oštećena. Zato ne pripisujem krivicu Hrvatskom košarkaškom savezu i treneru Ivici Skelinu, koji je stigao u zadnji momenat na mjesto izbornika. Trener treba da bude profesionalno zaposlen u Savezu, prema novim pravilima trener ne može voditi i klub i reprezentaciju.

Neprežaljen odlazak iz Taukeramike

NN: Sa Taukeramikom (današnja Baskonija) ste 2008. osvojili prvenstvo Španije i igrali fajnal for Evrolige, da li je ta godina najuspješnija u Vašoj karijeri?

SPAHIJA: Jeste jedna od uspješnijih, ne mogu da se odlučim koja je najuspješnija. Imali smo sjajan tim, napravili ekipu koju je bilo teško dobiti. Sljedeće godine bismo napali titulu prvaka Evrope i nikada neću prežaliti što sam otišao. Predsjednik je, nažalost, tako odlučio, ne ovisi sve o meni.

Obišao svijet, otkrio ljepotu Šibenika

NN: Poznati ste kao veliki ljubitelj arhitekture, koji od gradova gdje ste radili je ostavio najveći utisak na Vas?

SPAHIJA: Kao trener koji ima dosta obaveza teško je to upoznati, mnogo je drugačije kada negdje dođete turistički. Svi gradovi su bili lijepi, imali povijesnu strukturu i svaki mi je na svoj način ostao u srcu. Tek kada sam obišao cijeli svijet, otkrio sam koliko je moj rodni Šibenik lijep. Ta gradska jezgra, uz sve pomake i rekonstrukcije crkava i starih tvrđava, izgleda sjajno.