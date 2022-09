Spahija: Nivo košarke Srbije i Hrvatske ne idu u istu rečenicu

Znali smo talenat Srbije, ali je ovaj nivo igre nešto iznad, rekao je hrvatski trener Neven Spahija srpskim medijima u Pragu.

Košarkaška reprezentacija Srbije poslije tri odigrana kola ima maksimalan učinak u prvoj fazi Evropskog prvenstva. Nakon pobjeda nad Nizozemskom i Češkom, srpski tim je savladao Finsku, ovoga puta i više nego ubjedljivo, sa čak 30 poena razlike.

"Znali smo talenat Srbije, ali je ovaj nivo igre nešto iznad. Mogu samo da čestitam igračima i treneru na ovom performansu. Svaka čast", rekao je hrvatski stručnjak Spahija.

U nedostatku kvalitetnih igrača, mnoge reprezentacije posljednjih godina pribjegavaju rješenju da pasoš daju Amerikancu. Takva situacija je sa polovinom ekipa koje učestvuju na ovom šampionatu.

Čak 12 reprezentacija, od 24 koje su uzele učešće, imaju Amerikanca u svom timu, uključujući i Crnu Goru, Hrvatsku, Sloveniju i Bosnu i Hercegovinu.

"Reprezentacija jedne države je na neki način identitet države, identitet te škole košarke, nečeg nacionalnog što svaka država proizvodi. Stranci imaju prostora u klubovima koliko god hoće i ne vidim razloga da stranci igraju u reprezentaciji. Neke selekcije su iskoristile to pravo Fibe, pa su doveli stranog igrača u svoj tim i po mom mišljenju meni to više nisu te nacionalne selekcije, to je sada neki miks tim. Lično ne vidim razloga za tim. Ja sam mojim prijateljima u Hrvatskoj federaciji rekao da ako baš svi hoće da stranac igra u reprezentaciji, onda dobro, ali lično se neću pomiriti sa tim", rekao je nekadašnji selektor Hrvatske i dodao da će ta reprezentacija biti sve bolja i bolja kako prvenstvo bude odmicalo.

Rekao je da će se Hrvatska dizati, i da ona nije naivna reprezentacija.

"Nakon dugo vremena smo kompletni, plus Smit kao stranac koji daje dodatni kvalitet i to ne mogu poreći. Međutim, nivo košarke koji igraju Srbija i Hrvatska u ovom momentu ne idu u istu rečenicu", rekao je Spahija.

BiH je na ovom prvenstvu napravila veliko iznenađenje savladavši Sloveniju, pa će se do kraja grupne faze boriti za prolaz dalje.

"Sve čestitke toj ekipi i treneru. Zaista fascinantno, oni imaju dva odlična igrača i očigledno vlada dobra hemija u timu. Oni nisu dobili samo Sloveniju, oni su dobili i Francusku u kvalifikacijama za Mundobasket", rekao je Spahija.

Naveo je i ko su najveći favoriti za osvajanje medalje.

"Svi mi ovdje isto razmišljamo, to je definitivno Srbija, Grčka, Slovenija, ja mislim dalje Francuska. Trenutno je Litvanija na 0-3, ali mislim da će pobijediti naredne dvije utakmice i proći dalje. Takođe, i Njemačka spada u red najvećih favorita", zaključio je Spahija.