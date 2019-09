Španac na zagrijavanju postigao koš kakav se rijetko viđa

Prije nego što je finalna utakmica Svjetskog prvenstva u košarci između Španije i Argentine uopšte počela, gledaoci koji su uranili već na zagrijavanju su mogli vidjeti spektakularan potez kakav se, uostalom, na samoj utakmici ni ne može vidjeti.

Nasreću, tu su kamere, pa je ovaj potez španskog krilnog centra Viktora Klavera dostupan i ostatku svijeta.

Igrač Barselone gađao je s centra, ali nije to bio običan šut.

Riječima je teško opisati ovu majstoriju.

.@Victor_Claver finishes @BaloncestoESP practice with a bang - ready for the @FIBAWC Final later! #EspañaGotGame #FIBAWC pic.twitter.com/q9U65QcDtB