Španci porazili Srbiju, u četvrtfinalu na Argentinu

Košarkaška reprezentacija Srbije doživjela je hladan tuš nakon što je danas poražena u 2. kolu druge faze Svjetskog prvestva u Kini od Španije rezultatom 81-69, pa će u četvrtfinalu igrati protiv Argentine.

Malo ko je očekivao da će "orlovi" koji su do susreta sa Špancima već obezbjedili mjesto u četvrtfinalu, doživjeti onakav "raspad sistema" i prvi poraz na Mundobasketu. Počelo je dobro za izabranike Aleksandra Đorđevića. Prvu četvrtinu su dobili sa 20:13, a onda je uslijedio pravi šok.

Španci su se razigrali, a sa druge strane tim koji je zbog ubjedljivih partija kako u pripremnom periodu tako i u Kini, ponio epitet prvog favorita SP, se u drugoj četvrtini "nije sastao sa loptom". Mnogo gešaka, promašenih zicera i neshvatljivih poteza rezultirali su da su "orlovi" ovu četvrtinu izgubili sa 17:32. Da Srbija srlja u prvi poraz bilo je vidljivo i u nastavku kada je prva zvijezda tima Nikola Jokić prvo zaradio nesportski faul, a potom je opet izgubio živce i zaradio isključenje.

Španci su to iskoristili pa su se popeli na +21 (63:42) i tada je več svima bilo jasno da će Španija "skinuti skalp" velikom favoritu. Srbija je do kraja meča uspjela da prepolovi zaostatak ali to je bilo sve i ekipa Serđa Skariola će kao prva u Grupi J u četvrtfinalu igrati protiv drugoplasiranog iz Grupe I Poljske.

Prvo ime u redovima Španije bio je Riki Rubio sa 19 poena, Viktor Klaver je zabilježio 14, a 11 je postigao Mark Gasol. Srbiju je i ovog puta nosio Bogdan Bogdanović sa 26 poena ali ostatak ekipe je debelo podbacio.