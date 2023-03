Španski mediji o Zvezdi: Kampaco je više od pola tima

Sinoćnjim porazom od Barselone (85:79), Crvena zvezda MeridianBet je izgubila realne šanse za plasman među osam najboljih ekipa u Evroligi, pa će u preostalih pet kola igrati da popravi utisak koji je prilično pokvarila u posljednjih mjesec dana. Španski mediji nisu ostali na partiju Fakunda Kampaca i pohvalili su igru Argentinca.

Španski mediji u izveštajima sa ove utakmice posebno ističu Zvezdinog Argentinca koji je bio ubjedljivo najbolji u ekipi Duška Ivanovića, ali nije imao pravu podršku saigrača, prije svih zemljaka Luke Vildoze koji je potpuno bio u nekom kontra-ritmu.

''Barsa preživjela Kampacov pritisak'', piše španska ''Marka'' i na početku svog teksta navodi:

''Mirotić i Veseli su sa po 21 poenom stavili tačku na Crvenu zvezdu, koja uprkos sjajnoj igri argentinskog pleja (24 poena) ostaje bez opcija za plej-of''.

Dalje se dodaje da se ''srpski tim nije predavao ni kada je bilo najteže'', kao i da je to bila ''jedna od onih utakmica u kojima je skoro uvijek glavni jedan tim, (Barsa), ali koji nikada nije miran jer zna da njihov rival, (Crvena zvezda), može da pokvari računicu''.

Podsjeća se da je Barsi nedostajao Kori Higins, ali da je u njegovom odsustvu šuterski zablistao Abrines, kao i da je Zvezda nastupila bez jednog od svojih najboljih igrača, Nemanje Nedovića.

''Rokas Jokubaitis postigao je pet uzastopnih poena koji su na kraju bili odlučujući. Tada je Vildoza promašio trojku, a Nikola Kalinić je na 51 sekundi do kraja pogodio svoju i riješio meč. Barsa je odoljela Fakuovim napadima'', zaključuje ''Marka''.

U sličnom tonu piše i ''As''.

''Teška pobjeda Katalonaca protiv Crvene zvezde u kojoj je blistao samo Kampaco. Veseli i Mirotić, odlučujući za pobjedu'', rezime je ovog španskog lista.

''Teško izborena pobjeda koju 'blaugrana' nije mogla da potvrdi do posljednjeg minuta, u suštini zbog Kampaca. Argentinac je bio više od polovine tima, pogađao je kada su stvari postale gore za njegov tim. Baza trojki i asistencija održala je Srbe u igri, ali to nije bilo dovoljno protiv učinka velikih igrača Barse. 21 poen za Veselog i 21 za Mirotića donijeli su pobjedu Barsi'', ističe se u izvještaju lista ''As''.