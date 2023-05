Sparsi osigurali prvi pik na draftu za 2023.

San Antonio Sparsi službeno su osvojili pravo prvog pika na draftu 2023., što im daje prve šanse za nadolazeći događaj 22. juna. Očekuje se da će prvi ove godine biti izabran francuski centar visoki 220cm Viktor Vembanjama kojeg mnogi cijene među igračima, trenerima , a analitičari kao najuzbudljiviji generacijski talent koji je ušao u ligu od LeBrona Džejmsa 2003. godine.

"On se očito, znate, čini kao generacijski talent. I, znate, ima puno drugih primjera generacijskih talenata koji dolaze u ovu ligu, a koji su ispunili očekivanja i neki koji nisu. Ali nemam razloga vjerovati da ovaj neće" rekao je NBA sekretar Adam Silver za "ESPN" prije rezultata.

"NBA Insider" Adrian Vojnarovski otišao je korak dalje rekavši: "Ovo je igrač s najviše očekivanja koji je ikada ušao u NBA. Možda najveća perspektiva u istoriji timskih sportova."

