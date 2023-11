Spektakularan preokret košarkaša Slavije

Utakmicama 7. kola nastavljeno je prvenstvo BiH za košarkaše.

Košarkaši Slobode su nakon produžetka savladali Leotar sa 86:78 (66:66). Najefikasniji u pobjedničkoj ekipi bio je Strong Mur sa 25 poena, dok je kod gostiju Vasilije Milović postigao 26.

Slavija je također nakon produžetaka ostvarila pobjedu protiv Proma i to rezultatom 84:83. Domaći tim je priredio vrhunski preokret nakon što su nakon treće četvrtine imali zaostatak od 17 poena (50:67). U posljednjoj četvrtini Slavija je uspjela nadoknaditi zaostatak i u vrlo uzbudljivom produžetku stići do pobjede. Slaviju je do pobjede predvodio Lazar Trunić sa 24 poena, dok je u poraženoj ekipi najefikasniji bio Dino Alkić sa 24 poena.

Bosna Meridianbet je bez većih problema na svom parketu savladala Prijedor rezultatom 81:60. Najefikasniji u pobjedničkom sastavu bili su Haris Čurevac sa 15, te Sead Hadžifejzović sa 14. Bolji od ostalih u redovima Prijedora bili su Nemanja Stanković sa 17 i Igor Josipović sa 14 postignutih poena.

