Spektakularni Irving i Dončić, ali heroj je Dante Egzum (VIDEO)

Košarkaši Dalas Maveriksa savladali su Hjuston Roketse poslije produžetka rezultatom 147:136.

Meč u "Amerikan Erlajnz centru" u Teksasu riješen je u dramatičnoj završnici, u kojoj su igrači Hjustona imali sve u svojim rukama, ali su pobjedu prokockali "zahvaljujući" bivšem igraču Partizana Danteu Egzumu.

Plejmejker Dalasa je ubacio trojku za produžetak sa zvukom sirene, u gotovo bezizlaznoj situaciji za Mavse, kada su "rakete" već uspjele da prežive spektakularnu partiju Kajrija Irvinga i umalo tripl-dabl Luke Dončića.

Tokom celog meča gosti su vodili, u više navrata tokom druge četvrtine i sa +22, ali uspeo je Dalas to da spusti do poluvremena na pet poena razlike (66:71).

U trećem kvartalu se razlika kretala negdje između tri i osam poena, da bi sredinom posljednjeg perioda Dalas uspio da izjednači na 115:115.

Tada ulazimo u dramatičnu završnicu, u kojoj su se timovi čak sedam puta smjenjivali u prednosti, prenosi B92.

