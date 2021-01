Split trojkom u posljednjoj sekundi srušio Budućnost

Košarkaši Splita savladali su Budućnost u meču 14. kola ABA lige - 78:77.

Split je do pobjede došao trojkom Čampare u posljednoj sekundi.

Domaćin je bolje igrao u prvoj četvrtini i imao je +7.

Budućnost je uspjela da se vrati u drugoj dionici i da izjednači u samoj završnici.

Na poluvremenu je bilo neriješeno.

Split je vodio tokom cijele treće četvrtine, ali nije uspijevao da se odlijepi, pa je utakmica konstantno bila neizvjesna.

Budućnost je uspjela da na četiri minuta do kraja preokrene i dođe do +5, a na 1:39 do kraja bilo je 77:75 za goste iz Podgorice.

Nijedan koš niej bio postignut do posljednje sekunde, pa je onda Čampara donio pobjedu hrvatsku timu nevjerovatnim pogotkom.

Kobs je bio najefikasniji u poraženom sastavu sa 19 poena. Po 13 su ubacili Edžim i Luka Mitrović.

(B92.net)