Sraman snimak iz Podgorice: Navijača Zvezde udarao ko je stigao

Tokom trećeg meča finalne serije ABA lige između Crvene zvezde i Budućnosti u Podgorici navijač Crvene zvezde umalo je linčovan dok je odvođen sa tribina.

Na snimku sa sinoćnjeg meča koji je osvanuo na internetu može se vidjeti kako navijača odvode sa tribina, a na tom putu on zadobija udarce od nekoliko osoba.

Kako prenose crnogorski mediji, Budućnost je sve uradila da se "crveno-bijeli" u Podgorici osjete kao na neprijateljskoj teritoriji.

"RTCG" prenosi pisanje "Dnevnih novina" koje navode da od dolaska Zvezde u Crnu Goru (okolnim putem do hotela Podgorica zbog straha od napada na autobus, pa vatrometa u toku noći, pjesme do kasnih sati ispred hotela…), preko izlaska na teren kada su igrači "crveno-bijelih" zasuti svim i svačim, pljuvanja koje odjednom postaje moderno na ovim prostorima, do ubacivanja upaljača, petardi, kovanica u toku meča…

"Daleko je sve to od sporta, ali je nažalost realnost. Tokom prvog poluvremena duela Budućnosti i Zvezde došlo je do incidenta na dijelu tribine iza gostujuće klupe Varvari su uočili dva navijača Crvene zvezde, pa je brzo nastala jurnjava za njima. Komešanje, kratka tuča, koja je prouzrokovala i pad zaštitne ograde iza Zvezdine klupe - srećom policija je brzo reagovala, izbacila fanove crveno-bijelih iz dvorane, pa je nakon kratkog prekida meč nastavljen", navodi crnogorski list.