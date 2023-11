Sramotan tretman Jokića kod sudija, mogu da ga tuku koliko žele (VIDEO)

Iako je dvostruki MVP, najbolji igrač finala i šampiona NBA lige, Nikola Jokić kod američkih sudija ima tretman kao da je najnebitniji igrač na svijetu.

To odavno nije tajna, pa protivnički igrači to maksimalno zloupotrebljavaju, a ove sezone je to očiglednije nego bilo koje druge.

"A koliko god da je Jokić sposoban da ignoriše pokvarene poteze i on je čovjek koji ima granicu", navodi Index.hr, prenosi B92.

Nakon što je protiv Detroita isključen jer su sudije dozvoljvale da ga rivali tuku, mlaćenje Jokića nastavilo se i u napetom meču protiv Orlanda, što se vidi po njegovim izgrebanim rukama.

Četiri minute pre kraja, pri rezultatu 108:108, Jokića su pod suparničkim košem okružila čak četvorica igrača Medžika.

Nakon što je promašio šut, borio se s njima za loptu, pri čemu mu je Kol Entoni skočio na leđa.

Nevjerovatno, ali ni to nije bilo dovoljno da sudije sankcionišu "napade" na Jokića, koji se pritom srušio na parket.

Očekivano, Jokić se nije izborio za loptu, pa je Orlando krenuo u kontru.

Pod košem Medžika ostali su samo srušeni Jokić i rival Džejlen Sags, koji ga je provocirao zbog pada i izgubljene lopte.

Jokić je na to nasjeo pa mu je uzvratio grubo ga odgurnuvši, za šta je, očekivano, kažnjen.

Ova situacija zasjenila je sve ono sjajno što je Jokić uradio u porazu Denvera u Orlandu 124:119. Ostvario je tripl-dable sa 30 poena uz odličan put iz igre (12/28) s 13 skokova i 12 asistencija, a dodao je tri ukradene lopte i dvije blokade.

Jokiću je ovo 111. tripl-dabl u karijeri, a u tom pogledu je toliko dominantan u najjačoj ligi da ove sezone on sam ima šest takvih utakmica, dok od svih ostalih igrača u NBA niko nema više od dvije.

