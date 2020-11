Srbi dominiraju u Evroligi, Lučić opet MVP, Micić najbolji strijelac

Košarkaš minhenskog Bajerna Vladimir Lučić izabran je danas za najkorisnijeg igrača (MVP) 8. kola Evrolige, saopšteno je na sajtu takmičenja.

Srpski košarkaš u pobjedi svog tima protiv Valensije (90:79) imao je učinak od 22 poena, sedam skokova, dve asistencije i isto toliko ukradenih lopti, što mu je donijelo indeks korisnosti 35.

Another Week... Another standout Vladimir Lucic performance! Your MVP of the Week pic.twitter.com/ToZhIitpSk