Srbija nemoćna: Šou-tajm Amerike i Durenta (UŽIVO)

Košarkaška reprezentacija Srbije poražena je u prvom kolu grupne faze takmičenja na Olimpijskim igrama. Izabranici Svetislava Pešića su na stadionu “Pjer Moroa” imali najteži mogući zadatak, a na kraju su u okršaju sa reprezentacijom Sjedinjenih Američkih Država poraženi rezutatom 110:84.

Bio je ovo prvi zvanični susret ove dvije selekcije poslije čak pet godina. Na Mundobasketu 2019. Srbija je bila bolja od Amerikanaca u razigravanju od petog do osmog mjesta, ali sada nije imala šanse.

Lebron Džejms i Kevin Durent su bili previše za Srbiju koja nije imala dovoljno raspoloženih košarkaša. Najzapaženiji su bili Jokić i Bogdanović, ali to nije bilo dovoljno za nešto više od ubjedljivog poraza.

U drugom kolu, Srbija će do pobjede pokušati doći protiv Portorika, SAD protiv Južnog Sudana, a detaljan izvještaj sa narednih utakmica takođe ćete imati priliku čitati na našem portalu.

Podsjećamo, u okviru Grupe C, Južni Sudan je pobijedio Portoriko na krilima Karlika Džonsa.

Srbija se borila, ali protiv ovakve ekipe nije bilo moguće igrati - 84:110.

Ruku na srce, Amerikanci su savršeno odigrali. Nenormalno dobar šut za tri poena. Srbija se borila, ali jednostavno nije mogla da isprati ritam.

Kraj treće četvrtine donio je najveću prednost Amerike. Jednostavno su počeli da pucaju iz svih oružja - 65:84.

Lebron Džejms je strašno otvorio ovo drugo četvrtfinale. SAD na +14.

Kraj prvog poluvremena. Ameri su jako raspoloženi na šutu za tri poena. Durent sa 19 poena. Rezultat poslije prve dvije ćetvrtine je 49:58.

Odčepilo je sa svih strana kada je u pitanju Amerika. Šut za tri poena je glavna stvaka, pošto ga ne mogu promašiti. Bogdanović će morati pod hitno da se više uključi, jer se osjeti njegov nedostatak. Kapiten je ključna figura ove Srbije.

Kevin Durent je nezaustavljiv. Ne može da promaši, 14 poena.

Kraj prve ćetvrtine ipak je protekao u znaku SAD. Ameri poslije -8 ovaj dio završavaju sa +5 - 20:25

Igra se brzo, ali Srbija i više nego papira ''drim timu''.

Krenuli su i Ameri da pale svoje motore. Krenule su da sipaju trice, tako da sada prave preokret i vode sa 14:12.

Dobar početak za srpsku reprezentaciju. Bolje otvaranje. Amerika izgleda dosta ''raštimovano'', bar na početku. Na 10:2 za ''orlove'' Stiv Ker je morao zvati tajm-aut.

Durent je spreman za utakmicu. Ućiće sa klupe.

Kevin Durant will come off the bench for Team USA vs. Serbia today. https://t.co/qNTDrD0g8b