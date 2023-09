Srbija igra za finale Mundobasketa: "Svi za jednog, jedan za sve"

Danas ćemo u Manili saznati finaliste Svjetskog prvenstva za košarkaše.

Koplja će prvo ukrstiti Srbija i Kanada (10:45 sati), a zatim Sjedinjene Američke Države – Njemačka (14:40). Pobjednici će se u nedjelju boriti za svjetski tron, a poraženi za bronzano odličje.

Srbija je već ispunila cilj na Mundobasketu. Vizirala je kartu za Olimpijske igre nakon što je uz Njemačku postala najbolje evropska reprezentacija na prvenstvu. Sada, onako rasterećeno i bez ikakvog pritiska kreću po finale, drugo u istoriji pod imenom Srbija. Obzirom na sve što se dešavalo uoči prvenstva, te na brojne otkaze i povrede malo ko je vjerovao da će puleni Svetislava Pešića doći u priliku da se bore za medalju. Duel protiv Kanade odrediće da li će igrati za zlato ili bronzu.

“Orlovi“ polufinale dočekuju na krilima velike pobjede protiv Litvanije, ali i sve boljeg zdravstvenog stanja Boriše Simanića, zbog kojeg su dobili dodatni motiv i energiju u ključnim mečevima. Ukoliko ponove igru iz četvrtfinala Pešićeva četa će itekako imati šanse. Prednost Srbije je definitvno timska igra, a mnogo toga će zavisiti od obrane, ali i od šuta za tri poena. Formula mora biti isti kao u predhodnim mečevima, to je bio ujedno i moto srpskog tima u Manili: “Svi za jednog, jedan za sve“. Imali su i dan više odmora od Kanađana, ali to ne mora ništa da znači, obzirom da kanadski tim sačinjavaju većinom NBA igrači koji su navikli na igranje svaka dva dana.

„Naravno da smo gledali rivala, kao što gledamo svaku utakmicu. Znamo kakva je Kanada, to je fantastična ekipa koja igra "smol bol". To je NBA košarka i ništa nije novo. Interesantno je na koji način ćemo se mi organizovati i podeliti zadatke u odbrani. Najvažnije je koliko ćemo biti spremni da njihov napad u tranziciji i kontranapade gde su fantastični neutrališemo. Kanada je ekipa koja je do sada pokaza jednu od najboljih odbrana i zato se tu i nalaze. Nemačka je jedina ekipa koja je u polufinale stigla bez poraza i pokazala je ono što smo svi očekivali, ali Kanada je za mene kompletan paket po onom što su do sada pokazali“, kaže selektor Pešić.

Do sada se u prošlosti ove dvije selekcije nisu puno sastajale. Prije devet godina je Srbija slavila u prijeteljskom meču, a 2010. godine na jednom turniru su slavili Kanađani. Obje reprezentacije su Mundobasketu upisale pet pobjeda i upisale po jedan poraz, Srbija od Italije, a Kanada od Brazila. Ovo će biti jedan od najznačajnih mečeva u istoriji za obje selekcije. Srbija će igrati polufinale Mundobasketa poslije devet godina jer je 2014. godine selekcija “orlova” igrala i finale protiv SAD. Na prošlom Mundobasketu Srbija je eliminisana u četvrtfinalu u duelu sa Argentinom.

S druge strane, Kanada će danas protiv Srbije igrati svoje prvo polufinale u istoriji. Mnogi će reći da je ovo najbolji tim u istoriji ove sjeverno-američke selekcije, koja polako izrasta u košarkašku velesilu. Prognoze uoči Mudobasketa govorile da Kanađani spadaju među glavne favorite na turniru, iako su na isti došli bez zvijezde Denvera Džamala Mareja. U svoj redovima imaju sedam NBA igrača, a jedan se posebno izdvaja. Radi se o Šej Gildžesu-Aleksanderu. Košarkaš Oklahome je u ovom trenutku vjerovatno prvi favorit za osvajanje MVP priznanja.

On će definitvno biti prva prijetnja “orlovima“ koji moraju naći način da zaustave. Radi se vjerovatno o jednom od najboljih košarkaša svijeta, sigurno je da spade u Top 10. U prethodnoj sezoni bio je član idealne NBA petorke. Zvijezda Tandera je oborio je skoro 40 godina star rekord, te postao najmlađi bek koji je u istoriji NBA u regularnoj sezoni imao preko 30 poena i šut iz igre iznad 50 odsto. Do tada je to bio Majkl Džordan. Na ovom Mundobasketu takođe ima sjajne brojke. Trenutno je vodeći po indeksu korisnosti, a i treći je strijelac prvenstva sa prosjekom od 25 poena po meču. Bilježi i nešto više od sedam asistencija i pet skokova po utakmici.

Utakmica između Srbije i Kanade igra se danas u Manili sa početkom u 10:45 časova. Nešto kasnije u popodnevnom termuinu (14:40) u drugom polufinalu se sastaju SAD – Njemačka.

Milutinov: Želja nam je medalja

Nikola Milutinov smatra da je tri dana pauze prijalo igračima i da će u utakmicu sa Kanadom ući sa dosta energije.

„Jeste dosta zahtevna utakmica, igraju fizički jako i u tranzicji su dosta jaki, traba to zaustaviti i odigrati još bolju utakmicu nego što smo odigrali protiv Litvanije. Olimpijske igre su bile primarni cilj, ali sigurno da nećemo ući u utakmicu kao da je prijateljska, želja nam je da osvojimo medalju i nadam se da ćemo to ostvariti" smatra Milutionov.