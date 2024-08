Srbija izbacila olimpijskog šampiona za polufinale EP (VIDEO)

Reprezentacija Srbije u basketu 3X3 plasirala se u polufinale Evropskog prvenstva u Beču, pošto je danas u četvrtfinalu savladala olimpijskog šampiona Nizozemsku rezultatim 21:16.

Utakmica je trebalo da se igra večeras od 21.15, ali su organizatori promijenili raspored i u atraktivniji termin prebacili duel domaćina Austrije i Španije.

Branilac titule "sporije" je ušao u meč, Nizozemci su imali 9:5 i 12:9, ali je potom uslijedio preokret, prije svega zahvaljujući sjajnom Strahinji Stojačiću.

Srbija će sutra u polufinalu igrati protiv Švajcarske, koja je savladala Veliku Britaniju 21:10.

Srpski tim je u Beč stigao nakon neuspjeha na Olimpijskim igrama, želi da popravi utisak i osvoji šestu titulu šampiona Starog kontinenta u nizu, ukupno sedmu.

Za Srbiju igraju Stojačić, Stefan Kojić, Marko Branković i Nemanja Barać.

U odnosu na Pariz nema Dejana Majstorovića i Mihaila Vasića.

Polufinale i finale na programu su u nedjelju.

erbia back on TOP! They are Semi-final bound after a HUGE win over the Netherlands! #3x3Europe x @KSSrbije pic.twitter.com/AjOedzpT75