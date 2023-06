Srbija izgubila od Mađarske, ništa od direktnog plasmana u četvrtinale

Košarkašice Srbije izgubile su od Mađarske 81:75 (23:23, 16:21, 27:11, 15:20) u meču trećeg kola D grupe Evropskog prvenstva i moraće odbranu titule šampiona nastave u osmini finala protiv Velike Britanije.

Ukoliko Turkinje opravdaju ulogu apsolutnog favorita protiv Slovakinja, Srbija će biti prva jer je najbolja u trouglu sa Mađaricama i Turkinjama. Ako Slovačka napravi čudo, Srbija će pasti na drugo mjesto.

Prvo poluvrijeme proteklo je u boljoj igri "lavica", Mađarice su stalno bile u zaostatku, a bilo je i čak plus sedam za Srbiju, pa je delovalo da neće biti većih problema da srpske djevojke upišu i treću pobjedu i nizu.

Da neće biti tako, vidjelo se na startu treće dionice kad su Mađarice napravile veliku seriju 14:2 i stigle do preokreta i plus sedam. Mađarska je nastavila sa mnogo boljom igrom, Srpkinje su igrale loše, pa je na kraju treće četvrtine bilo 66:55. Uzvratile su izabranice Marine Maljković na startu posljednje dionice i stigle na minus šest (66:72). Stigle su jednom i do minus tri (71:74) trojkom Saše Čađo, ali nisu uspjele da stignu do poraza manjeg od šest razlike, pa su Mađarice obezbijedile prvo mjesto i direktan plasman u četvrtfinale.

Najefikasnija u Srbiji je bila Ivon Anderson sa 18 poena, Saša Čađo je dala 12, koliko i Jovana Nogić. Kapiten Tina Krajišnik nije ulazila u igru zbog problema sa skočnim zglobom, dok se u postavu poslije smrtnog slučaja vratila Aleksandra Crvendakić koja je postigla šest poena, od čega četiri u samom finišu meča.

Mađarice je ka pobjedi predvodila Virag Kis sa 21 poenom, Bernadet Horvat je dala 12, Debora Dubei 11, a Bernadet Hatar 10.