Srbija među glavnim favoritima: Orlovi lete na krov svijeta

Samo tri dana ostala su do početka Svjetskog prvenstva u Kini, na kojem će košarkaška reprezentacija Srbije napasti toliko željenu zlatnu medalju koju je posljednji put osvojila 2002. godine u Indijanapolisu.

Uz SAD "orlovi" su najtrofejnija selekcija svijeta sa pet zlata, što tim Aleksandra Đorđevića s pravom čini jednim od najvećih favorita turnira u Kini. Koliko se od Srbije očekuje, najbolje govori i najnovija lista favorita (Power ranking) na kojoj je prvi favorit i iza nje je američki sastav.

Sa tri srebra u nizu (Evropsko i Svjetsko prvenstvo i Olimpijske igre) "orlovi" su poletjeli put Kine, sa željom da pozlate sav minuli rad pod palicom selektora koji je kao igrač dizao trofej svjetskog prvaka. Istina, očekivanja su velika, kao nikada do sada od kada je Đorđević postao selektor. Igrački kadar tome ide u prilog, jer 52-godišnji stručnjak na raspolaganju ima čak pet igrača iz najjače lige svijeta - NBA.

Nikola Jokić, Bogdan Bogdanović, Nemanja Bjelica, Boban Marjanović i Marko Gudurić (nedavno potpisao za Memfis) su petorka koja stiže iz NBA i trebalo bi da budu i najveća snaga Srbije. Kada tome dodamo igrače iz najjačih evroligaških klubova poput Nikole Milutinova, Vasilija Micića, Vladimira Lučića... jasno je zašto nacija ima puno povjerenje u ovaj tim, a turnir u Kini će pokazati da li je sposoban da odleti do zlata.

Kao i mnoge selekcije i Srbija u Kinu ipak ne ide u najjačem sastavu. Za razliku od pojedinih selektora, Đorđević se nije susreo sa otkazima igrača, nego su u njegovom slučaju povrede krojile konačan spisak. Mjesto u Kini svakako bi imali Miloš Teodosić i Dragan Milosavljević, ali povrede su bile jače od igrača koji su važne karike "orlova" već godinama unazad. Suvišno je trošiti riječi koliko bi ovom timu značio Teo, ali bez sumnje Micić i Stefan Jović imaju kvalitet da ga zamijene. Milosavljević je mnogo značio u odbrani, ali koga nema, bez njega se može i mora. Tome treba dodati da je pomalo neočekivano prvi spisak bio bez Nemanje Nedovića i Nikole Kalinića što je javnost u prvi mah dočekala na nož, ali Đorđević je u prethodnom periodu pokazao da zna šta radi pa tako treba shvatiti i odluku da pomenuti tandem ne ide sa timom u Kinu.

Pripremni period za Mundobasket Srbija je završila juče i to desetom pobjedom u isto toliko mečeva. Pod naletom "plavih" na kraju je pala i Francuska (61:56), a prije toga su pobjeđivali redom Borac iz Čačka, Finsku, dva puta Litvaniju, te su bili najbolji na Akropolis kupu gdje su savladali Tursku, Italiju i Grčku, dok su sada u Kini bili bolji ponovo od "azura" pa Novog Zelanda i na kraju su juče savladali "trikolore". U svakom meču tim je pokazao talenat, a nećemo mnogo spominjati dominaciju protiv rivala, od kojih su neki čak i najavili pohod ne medalju u Kini.

Sada nakon meča sa Francuskom sve staje i ovo do sada se ništa ne broji. Za Srbiju 31. avgusta počinje ono pravo i na četi Aleksandara Đorđevića je da pokaže može li do nove titule prvaka svijeta. Bez obzira na rivale, mnogo više se pita "orlove". Ukoliko budu pravi, kao u pripremnim mečevima, malo ko može da ih zaustavi. Kako će to izgledati u Kini, prvo ćemo da vidimo u grupnoj fazi sa Angolom, Filipinima i Italijom.

Šta će biti poslije toga, ostaje nam da vidimo. Trideset dvije selekcije su u Kinu došle da se nadigravaju. Neke su došle da probaju da iznenade nekog od favorita, a neke stižu po medalju. Srbija je bez ikakve dileme u drugoj grupi. Brane srebro iz Španije 2014. i sanjaju da se popnu stepenicu više na postolju. Turnir u Kini će pokazati da li su Đorđević i njegovi puleni spremni da se popnu na krov svijeta.