Srbija nakon drame u produžetku do polufinala OI

Košarkaška reprezentacija Srbije plasirala se u polufinale Olimpijskih igara u Parizu pošto je danas u četvrtfinalu nakon drame i produžetka porazila Australiju sa 95:90.

Izabranici Svetislava Pešića dobro su otvorili meč i sve je bilo u egalu prvih nekoliko minuta da bi onda Australijanci ubacili u brzinu više i brzom igrom i preciznim šutevima polako počeli da gomilaju prednost.

Poprilično nonšalantna igra u odbrani "orlova" dala je prostora razigranom Petiju Milsu i Džošu Gidiju da nemilice "pune" koš Srbije pa su prvu četvrtinu dobili sa +14 (31:17).

U istom ritmu su "kenguri" nastavili i u drugoj četvrtini i u jednom momentu su imali čak 24 poena prednosti.

Srećom uslijedila je nesportska lična greška Dante Egzuma koja je Australijance malo izbacila iz ritma a "orlovi" su malo živnuli i u odbrani na šta je sigurno uticalo Pešićevo žestoko obraćanje igračima tokom tajm-auta.

Svetislav Pesic was furious during the timeout: "How many free throws has he (Mills) taken? He's scoring 20 points, and you don't foul him once, yet we want to win. How do you expect to do that? Make a foul, make five fouls..."pic.twitter.com/4lzxFrWypF