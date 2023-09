Srbija nakon velike drame dobila rivala u finalu SP

Košarkaši Srbije u nedjelju će od 14:40 časova igrati za svjetsko zlato, a protivnik u borbi za titulu prvaka svijeta biće im Nijemci.

Selekcija Njemačke je u drugom polufinalu u spektakularnom meču nakon velike drame pobijedila prvog favorita reprezentaciju Sjedinjenih Američkih Država sa 113:111. Njemačka je odigrala nestvaran meč i igraće za zlato, a Ameri su podbacili na još jednom Mundoabsketu.

Ako se računaju i oni rezultati Jugoslavije, biće ovo deveto finale za Srbiju i prilika da se osvoji šesta titula, što bi bio rekord, jer i Amerikanci imaju isti broj titula (5). Njemačka će igrati za prvo zlato.

Njemačka je bolje otvorila susret. Vodila je od početka, a u 6. minuti su imali plus 10 (25:15), no već do kraja četvrtine Ameri su stigli do minus 2 (31:33). U 13.minuti Amerikanci su prvi put poveli (39:37), no Njemačka se nije predavala. U 17. minuti vodila je 42:48, a na odmor se otišlo sa rezultatom 60:59 za Sjedinjene Države. Entoni Edvards i Majkl Bridžis su imali po 15 poena. Na drugoj strani, Franc Vagner 14, a Danijel Tajs 13.

Nijemci sjajno otvaraju drugi dio, te u 23. minuti idu na plus 6 (70:64). Nezadrživ je bio Tajs koji je imao 19 poena. Netvarno su igrali Nijemci, u 25.minuti već je bilo plus 8 (76:68), a minut do kraja četvrtine rekordnih plus 10 (92:82). Uoči posljednjih 10 minuta Njemačka je imala velikih plus 10 (94:84).

Njemačka je na startu odmah došla do plus 12 (96:84), a pet minuta do kraja imala je velikih plus 10 (106:96). Zatim Ameri prave seriju i dolaze na 103:106 tri minite do kraja. Dobili smo veliku dramu. Šruder je zatim pogodio (108:103), ali je uzvratio Rivs (105:108). Zatim je Edvards promašio trojku za poravnanje. Nijemci zatim promašuju, a Ameri minut i 30 sekundi do kraja dolaze na minus 1 (107:108). Onda Obst pogađa trojku za 111:107, a onda i Šruder koji stavlja tačku na veliku pobjedu Njemačke.

Fantastičnu utakmicu odigrali Franc Vagner (22), Tajs (21) i Andreas Obst (24). Kod Amerikanaca Edvards je imao 23 poena, a Bridžis 17.