Srbija nije ista bez Jokića: Jedan podatak sve govori

​Košarkaška reprezentacija Srbije očigledno nije ista ekipa sa i bez Nikole Jokića, MVP igrača NBA lige.

Interesantan podatak kaže da su "orlovi" bili u egalu sa Amerikancima (81:81) dok je momak iz Sombora bio na parketu.

Nikola je na terenu bio nešto više od 30 minuta i za to vrijeme iz igre šutirao 8/15, za tri 1/6, a penale 3/4.

Tih desetak minuta bez Jokića nikako nisu "orlovi" uspjeli da nadoknade i održe se u životu.

Bez Jokića, Amerikanci su napravili tih, konačnih +26 (29:3).

Podsjetimo, SAD je slavio sa 110:84, prenosi "b92".

Serbia was on the even playing field with Nikola Jokic being on the court versus Team USA #Paris2024 WITH JOKIC | 81-81 WITHOUT JOKIC | 3-29 pic.twitter.com/eEagSs7T6L