Srbija poslije drame savladala Rusiju

Ženska košarkaška reprezentacija Srbije pobijedila je večeras Rusiju 77:63 (23:16, 18:16, 12:21, 24:10) u drugoj utakmici grupne faze Evropskog prvenstva.

U odličnoj atmosferi i pred punim tribinama "Kristalne dvorane", izabranice Marine Maljković dobro su otvorile meč i stekle prednost, ali su Ruskinje u trećoj deonici napravile veliku seriju i uvele meč u neizvjesnu završnicu.

U poslednjem dijelu Srbija je ponovo igrala u naletu, ali se Rusija nije predavala.

Poslije velike borbe i igre koš za koš, srpske košarkašice uspjele su da ostvare drugi trijumf i plasan u drugu fazu takmičenja.

Najefikasnija u timu Srbije bila je Ana Dabović sa 16 poena i sedam skokova, Dajana Butulija zabilježila je 15 poena i šest skokova, Nikolina Milić je dodala jedan manje, a Jelena Bruks je stala na 12 koševa.

Srbija sljedeći meč igra protiv Belgije u nedjelju od 20 sati 30 minuta.

