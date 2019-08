Srbija poslije produžetka bolja od Grčke

Košarkaška reprezentacija Srbije pobedila je Grčku posle produžetka 85:80 , u poslednjem meču na Akropolis kupu.

Izabranici Aleksandra Đorđevića ostvarili su i šestu pobjedu u pripremama za Mundobasket, koji se igra od 31. avgusta do 15. septembra.

Srbija je na ovom meču igrala bez Nikole Jokića, koji je u dogovoru sa selektorom ranije otišao za Beograd, ali će se ubrzo priključiti ekipi.

"Orlovi" su odigrali dobru utakmicu pred punom OAKA arenom, a meč je obilježila teška povreda rezervnog plejmejkera Atineua, kao i luda završnica.

Grčka je vodila tokom 38 minuta, ali je Srbija na krilima Bogdanovića i Bjelice uspela da preokrene. Ipak, onda se desilo nešto neočekivano.

"Orlovi" su imali velikih osam poena prednosti u posljednjem minutu, ali nevjerovatnim spletom okolnosti Grčka je uspjela da dođe do izjednačenja i produžetka.

Micić je promašio dva ključna bacanja, Tanasis Adetokumbo je ubacio trojku za izjednačenje, a Bogdanović nije uspio da donese pobjedu u regularnom delu meča.

Usledili su produžeci u kojima je ključnu ulogu imao Marko Gudurić, koji je u poslednjem minutu uhvatio veoma važnu loptu u napadu, a potom i iznudio faul za tri bacanja.

Gudurić je pogodio sva tri i Srbija je otišla na +5, na 23 sekunde do kraja (80:85). To će se ispostaviti i konačan rezultat, pošto domaći sastav nije uspio da poentira.

Greece Serbia Bogdan Bogdanovic at the buzzer & under the pressure of Giannoulis Larentzakis#GRESRB #acropolistournament #HellasGotGame #HellasBasketball #FIBAWC pic.twitter.com/4xxkOM48pA