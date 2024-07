Srbija rasturila Ameriku (VIDEO)

​Reprezentacija Srbije u basketu 3x3 pobijedila je SAD u prvom kolu turnira rezultatom 22:14.

Srpski basketaši su se time na neki način osvetili Amerikancima nakon duela koji je prije par dana dobio "Dream team".

SERBIA USA Rewatch the last minute of the #3x3Basketball World Cup Final 2023 They face each other again tomorrow at 10:35PM (CET) at the #Paris2024 Olympics pic.twitter.com/5RZKOAxrMk