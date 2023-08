Srbija sa +23 savladala Kinu

Košarkaši Srbije upisali su pobjedu nad selekcijom Kine u prijateljskom Kupu solidarnosti rezultatom - 87:64.

I ovog puta Srbija je odlično otvorila utakmicu. Agresivno, sa visokom odbranom u kreaciji rivala, kontrola reketa je bila sjajna, a i realizacija je bila na srpskoj strani. Tako je već na samom startu bilo 0:11 za selekciju "Orlova" koja je na početku nastupala u petorci: Avramović, Gudurić, Marinković, Jović i Milutinov.

Tek poslije tri i po minuta Kinezi dolaze do prvih poena i to sa linije penala. Brzu igru demonstrirali su i jedni i drugi, ali to nije rezultiralo promjenom na semaforu i dva i po minuta nismo vidjeli nijedan koš u Šenženu. Kinezi baš ništa nisu uspjevali da ubace, ali zasluge za to svakako u dobrom djelu idu srpskoj odbrani, a ne isključivo njihovim slabijim karakteristikama. Prvi pogodak iz igre, selekcija Aleksandra Đorđevića ubacila je poslije više od sedam minuta! Ali, ostaje pomalo gorčine usljed toga što Srbija to nije bolje konvertovala, pa s ulaskom u posljednja dva minuta razlika je bivala jednocifrena 6:15.

Ipak, do kraja prve dionice "Orlovi" su imali tu dvocifrenu razliku s tim da su dosta malo pokušavali sa distance i na prvu trojku čekalo se tek do završnice tog dijela igre kada je Boriša Simanić pogodio za 12:23.

Početkom druge četvrtine dogodio se zabrinjavajući pad Ognjena Dobrića koji je kasnije imao i manju ljekarsku intervenciju. Džang i Hu su se isticali u redovima Đorđevićevog tima, dok Srbija nije imala nekog istaknutog pojedinca, već su svi imali svoj doprinos u prvih 15 minuta. Bili su dominantni u svakom slučaju, ali utisak je da je to bilo bez ozbiljnijeg napora i da su više pokušane da se ispoštuju pojedine taktičke zamisli.

Srbija je u trećoj dionici održavala prednost, iako su Kinezi na startu drugog poluvremena imali seriju 5-0, koju je prekinuo trojkom prekinuo Avramović. Srbija nije djelovala dobro u ovoj dionici, Kinezi su prišli na -9 (46:37), srpski napad je potpuno stao, ubacili su svega pet poena za pet minuta. Lošu seriju prekinuo je konačno Dobrić, potom se prvi put upisao i Stefan Jović, da bi Bogdanović i Milutinov sa linije bacanja održali prednost - 55:41, navode "Sportske". Srpski tim je uspio da popravi učinak u finišu treće četvrtine, Bogdanović je ubacio sva tri poena sa linije za slobodna bacanja, Petrušev je pogodio trojku u pravom trenutku za novih +15 - 63:48.

Treću četvrtinu završili smo samo sa poenom zaostatka 22:23, što je bio i veoma dobar ishod u odnosu na igru, rezultat pred posljednju četvrtinu bio je - 65:51.

I u posljednju dionicu ušli smo nešto lošije, što su Kinezi iskoristili i prišli na -10. Ponovo je kapiten Bogdanović preuzeo stvar u svoje ruke, pogodio je sa poludistance, potom proigrao i Jovića koji pogađa trojku za 70:55.

Srpski košarkaši su održavali prednost, Bogdanović je forsirao Petruševa pod košem, koga Kinezi nisu mogli da sačuvaju, već da ga fauliraju, ali je sa linije penala bio polovičan.

Bogdanović je nastavio da diktira tempo srpske igre, asistirao je lijepo do Marinkovića koji iz ugla pogađa trojku za ponovo maksimalnih +18, da bi u sljedećem napadu i Nikola Jović dodao trojku za 83:62.

Srbija je meč rutinski privela kraju i zasluženo slavila 87:64.