Srbija saznala rivala u polufinalu, ali i da ide na OI

Košarkaši Srbije u polufinalu Svjetskog prvenstva igraće protiv reprezentacije Kanade, a ono što je još važnije jeste da su osigurali nastup na Olimpijskim igrama u Parizu naredne godine.

Kanađani su danas u posljednjem četvrtfinalu savladali Sloveniju sa 100:89. To je scenario koji je odgovarao “orlovima“ koji su uz Njemačku tako postali najbolja evropska reprezentacija na Mundobasketu, što im donosi direktnu vizu za Olimpijske igre. Dakle, u polufinalnim mečevima u petak se sastaju: Srbija – Kanada i Njemačka – SAD.

Kada je u pitanju današnji okršaj Kanade i Slovenije gledali smo vjerovatno najprljaviju utakmicu do sada, Slovenci su imali mnogo zamjerki na suđenje, a sve kulminiralo isključenjem Luke Dončića.

U prvoj dionici Slovenci su bili raspoloženi u šutu za tri poena, a na drugoj strani Šej Gildžus-Aleksander je bio nezadrživ. Nakon sjajnih 10 minuta rezultat je glasio 26:24 za Kanađane. U nastavku su i jedni drugi nastavili u istom tempu. U 15. minuti Slovenci su imali plus 4 (40:36), ali je minut kasnije Kanada je već vodila 44:40. Fantastično prvo poluvrijeme završeno je rezultatom 50:50. Luka Dončić je tada imao 17 poena, a Gildžus-Aleksander 13.

Drugo poluvrijeme bolje otvaraju Kanađani koji su u 24. minuti otišli na plus 9 (61:52). Na polovini trećeg perioda Kanada je po prvi put imala dvocifrenu prednost (67:55). Bile su to crne minute u igri Slovenije, koja je u posljednji period ušla sa minus 9 (71:80).

U posljednjem periodu Slovenci nisu imali snage da dođu do preokreta. Dončić je šest minuta do kraja isključen nakon dvije tehhničke greške. As Dalasa je cijeli susret prigovarao sudijama, tako da je bilo pitanje kada će u svlačionicu. Kanada je rutinski privela meč kraju i zakazala veliki okršaj sa Srbijom u polufinalu. Najefikasniji u pobjedničkom timu bili su Gildžus-Aleksander sa 31 poenom, dok je Ar Džej Beret dodao 24. Kod Slovenaca Luka Dončić je imao 26 poena, a Klemen Prepelič 22.