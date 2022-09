Srbija startuje protiv Nizozemske, cilj povratak na vrh

Košarkaška reprezentacija Srbije startovaće večeras (21.00) na Evrobasketu utakmicom protiv Nizozemske u Pragu, a selektor Svetislav Pešić poručio je da je njegov cilj da srpsku košarku vrati u vrh.

Poslednju zlatnu medalju Srbija je osvojila prije ravno 20 godina na Svjetskom prvenstvu u Indijanapolisu kao SR Jugoslavija, a selektor je bio Pešić.

"Ja sam svoju knjigu već napisao, ali ne onu knjigu što ste dobili, nego svoju karijeru. Ja sam svoju karijeru napisao, a tu sam da pomognem ovim mladim momcima da napreduju i da vratimo srpsku košarku na vrh. Ja gledam košarku u Srbiji kao kompletan paket u kome reprezentacija nije jedina, ali je možda najvažnija", izjavio je Pešić na konferenciji za medije u Pragu.

Uoči prve utakmice u D grupi protiv ne toliko atraktivnog rivala, selektor je rekao da ne želi euforiju i da svi rivali zaslužuju poštovanje.

"Treba da verujemo u svoje mogućnosti, ali da budemo skromni. Nas okružuje masa navijača i vi koji palite narod u Srbiji bez ikakvog razloga. Ja mogu da razumem da imate svoj stav, i treba da imate svoj stav. Ja sam rekao da je naš prvi cilj u Pragu da nastavimo proces. Samo da ne izvrćete moje reči, to ovoj ekipi nije potrebno. Meni to ne smeta, ali ekipi to nije potrebno", rekao je Pešić medijima u Češkoj.

Dobre vijesti za Srbiju su da je Nemanja Nedović spreman da pomogne ekipi i da bi već danas u Pragu mogao da se pojavi centar Nikola Milutinov, koji je zbog virusa ostao u Beogradu kako bi se oporavio.

"Nedović je trenirao izuzetno do tog pada kada se desio hematom. On je već odradio tri treninga, odradio je testove i on je apsolutno spreman. Naravno da bi bio još spremniji da nije doživeo to protiv Slovenije i polako ćemo da ga uvodimo u tim. Vi znate da sam ja radio sa njim u dva navrata dok je bio Nemanja, a sada je već Nedović", izjavio je selektor i osvrnuo se na stanje Milutinova:

"On je sada super, mnogo je bolji, ali odluka profesora Radovanovića je bila takva da on ostane. Mi smo sada vrlo srećni da je on već sad osposobljen".

Pešić je istakao da mu je krivo što Nemanja Bjelica i Bogdan Bogdanović zbog povreda neće nastupiti na Evrobasketu.

"Bjelica nije mogao da se priključi na pravi način. Meni je straaano žao jer sam, kada sam uzimao reprezentaciju, mislio da ću da radim sa njim i on sa mnom. I Bogdanovića sam planirao kao jednog od nosećih igrača, ali nažalost eto tako se desilo. Igrači kojima smo se sinoć zahvalili bili su tu do poslednjeg treninga", istakao je Pešić.