Srbija vizu za OI traži i bez Bogdanovića

Bogdan Bogdanović se s Atlanta Hoksima plasirao u finale istočne konferencije NBA lige, ali to nisu najbolje vijesti za košarkašku reprezentaciju Srbije.

Očekuje ga još najmanje četiri utakmice protiv Milvoki Baksa, a na sve se nadovezala i njegova povreda koljena.

On je cijelo drugo poluvrijeme sedmog meča polufinala Istoka protiv Filadelfije presjedio sa longetom na nozi.

Potrebno je da se najprije oporavi kako bi pomogao Treju Jangu i drugovima u pohodu na veliko finale, a to sve znači da neće biti na raspolaganju selektoru Igoru Kokoškovu na kvalifikacionom olimpijskom turniru u Beogradu.

On počinje 29. juna i traje do 4. jula, što se poklapa s finalom Istoka koje počinje 24. juna i trajaće najmanje do 30. juna, a eventualni sedmi meč planiran je za 6. jul.

Dakle, vizu za Tokio Srbija će morati da traži i bez Bogdanovića, dok su selektoru Kokoškovu prethodno otkazali i Nikola Jokić, Aleksej Pokuševski i Alen Smailagić.

