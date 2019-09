Srbije danas na megdan Filipinima

​Košarkaška reprezentacija Srbije deklasirala je Angolu na startu Svjetskog prvenstva u Kini, a slično se očekuje i danas protiv Filipina, kada će u rosteru biti i Nemanja Bjelica, koji je prvi meč preskočio zbog povrede.

I prije početka Mundobasketa znalo se da "orlovi" ne bi trebalo da imaju velikih problema u prva dva meča. Arhivirali su Angolu 105:59, a slična pobjeda se očekuje i danas u meču koji počinje u 13.30. Nakon toga slijedi prvi pravi ispit za četu selektora Aleksandra Đoređevića, ali treba ići stepenicu po stepenicu bez obzira na ime protivnika.

"Znamo koliko je košarka važna na Filipinima, ali gledaćemo sebe, moramo pristupiti utakmici na pravi način. Moja lična košarkaška filozofija je da je svaka sledeća utakmica najvažnija u našim karijerama. Tako ćemo pristupiti ovoj utakmici, pa i svakoj sledećoj", rekao je Đorđević i tako stavio do znanja da opuštanje ne smije biti ni danas.

Kao što je već milion puta napisano i rečeno, u Kini se očekuje finale SAD i Srbije pa novinari ni sada nisu mogli da ne pitaju Đorđevića o potencijalnom duelu s Amerikancima.

"Dugačak je to put, ali znamo kako da dođemo do zacrtanog cilja. Moramo ostati skromni. Ne mislim o SAD, ali ih poštujem, oni su glavni favoriti. Nedostaju im neki košarkaši, ali imaju fenomenalnog trenera. To sam rekao i juče, tako da vas molim da mi više ne postavljate ta pitanja", kazao je selektor "orlova".

Solidnu partiju na otvaranju Mundobasketa pružio je Marko Gudurić, koji je meč završio sa devet poena - postigao je tri trojke iz četiri pokušaja. I on je istakao da danas neće biti opuštanja.

"Ozbiljno se spremamo za utakmicu protiv Filipina, nadamo se da će Nemanja Bjelica igrati, a posle toga sledi verovatno najvažnija utakmica u grupi protiv Italije. Spremali smo se, mislim da je i protiv Angole kvalitet bio na našoj strani. Jedino je bilo pitanje da li ćemo ozbiljno ući u meč, to smo i uradili i utakmicu rutinski priveli kraju", rekao je Gudurić, koji od naredne sezone igra u NBA pošto je potpisao ugovor s Memfisom.

Velike su šanse da Bjelica zaigra već danas, iako nekoliko dana nije trenirao s ekipom.

"Nisam trenirao pet-šest dana s ekipom, već individualno i nadam se da ću biti spreman. Odigrali smo odlično protiv Angole, ozbiljno smo shvatili turnir i nadam se da ćemo tako nastaviti", rekao je Bjelica.

U drugom meču Grupe D danas će snage odmjeriti Italija i Angola. Naravno, "azuri" su apsolutni favoriti i prije početka Mundobasketa se očekivalo da se sa Srbijom bore za prvo mjesto u grupi. Meč Italije i Angole se igra od 9.30.

U nedjelju su igrani preostali mečevi prvog kola u grupama E, F, G i H. U derbiju dana Australija je savladala Kanadu 106:89. Australija je od starta krenula snažno i već u prvoj četvrtini napravila lijepu prednost, da bi se na odmor otišlo sa +12 u njihovu korist. Metju Delavedova i Peti Mils su bili preveliki teret za bekove Kanade, a o tome dovoljno govori podatak da je ovaj tandem ubacio 39 poena i podijelio 11 asistencija. Kanađani su najjači otpor pružili u trećoj četvrtini, Kem Birč, Kori Džozef i Kevin Pengos su dodali gas i pomogli timu da dođe do potpunog prekoreta poslije 10 minuta košarke. Ipak, u posljednjoj četvrtini je Australija pokazala zbog čega je mnogi smatraju za jednog od favorita za osvajanje šampionske titule. Limitirali su Kanadu na 15 poena, zaustavili njihov protok lopte i igru iz pika, a šut za tri poena nije stao, pa je i rezultat 106:89 pravi pokazatelj. Najefikasniji je bio Delavedova sa 24 poena, zatim Kris Gulding sa 16, Mils sa 15, Džo Ingls sa 13 i devet asistencija, slijede Endru Bogut sa 12 i Eron Bejns sa 10 poena, a nekadašnji krilni centar Partizana Džok Lendejl upisao je osam poena. Što se tiče Kanade, najviše poena je postigao Birč 18, Džozef je ubacio 16, a Pengos je imao 14 poena uz osam asistencija.

Juče je na SP debitovala Crna Gora, koja je doživjela težak poraz od Grčke, koja je jedan od favorita za medalju. Grci su slavili 85:60, a pitanje pobjednika bilo je riješeno već na poluvremenu, u kojem je Crna Gora postigla samo 16 poena. Pobjedom su turnir počele i SAD, po mišljenju mnogih prvi favorit za zlato i branilac titule, koje su nakon velike borbe savladale Češku 88:67. U jednom od derbija dana Francuska je savladala Njemačku. "Galski pijetlovi" su na kraju slavili u neizvjesnoj završnici, iako su na poluvremenu imali 16 poena prednosti.

Grupa A

Rezultati 1. kola: Poljska - Venecuela 80:69, Obala Slonovače - Kina 55:70. Parovi 2. kola, danas: Venecuela - Obala Slonovače (10 časova), Kina - Poljska (14).

1. Kina 1 1 0 70:55 2

2. Poljska 1 1 0 80:69 2

3. Venecuela 1 0 1 69:80 1

4. Obala Slonovače 1 0 1 55:70 1

Grupa B

Rezultati 1. kola: Rusija - Nigerija 82:77, Argentina - Južna Koreja 95:69. Parovi 2. kola, danas: Nigerija - Argentina (10.30), Južna Koreja - Rusija (14.30).

1. Argentina 1 1 0 95:69 2

2. Rusija 1 1 0 82:77 2

3. Nigerija 1 0 1 77:82 1

4. Južna Koreja 1 0 1 69:95 1

Grupa C

Rezultati 1. kola: Iran - Portoriko 81:83, Španija - Tunis 101:62. Parovi 2. kola, danas: Tunis - Iran (10.30), Portoriko - Španija (14.30).

1. Španija 1 1 0 101:62 2

2. Portoriko 1 1 0 83:81 2

3. Iran 1 0 1 81:83 1

4. Tunis 1 0 1 62:101 1

Grupa D

Rezultati 1. kola: Filipini - Italija 62:108, Angola - Srbija 59:105. Parovi 2. kola, danas: Italija - Angola (9.30), Srbija - Filipini (13.30).

1. Italija 1 1 0 108:62 2

2. Srbija 1 1 0 105:59 2

3. Filipini 1 0 1 62:108 1

4. Angola 1 0 1 59:105 1

Grupa E

Rezultati 1. kola: Turska - Japan 86:67, Češka - SAD 67:88. Parovi 2. kola, sutra: Japan - Češka (10.30), SAD - Turska (14.30)

1. SAD 1 1 0 88:67 2

2. Turska 1 1 0 86:67 2

3. Japan 1 0 1 67:86 1

4. Češka 1 0 1 67:88 1

Grupa F

Rezultati 1. kola: Novi Zeland - Brazil 94:102, Grčka - Crna Gora 85:60. Parovi 2. kola, sutra: Crna Gora - Novi Zeland (10), Brazil - Grčka (14).

1. Grčka 1 1 0 85:60 2

2. Brazil 1 1 0 102:94 2

3. Novi Zeland 1 0 1 94:102 1

4. Crna Gora 1 0 1 60:85 1

Grupa G

Rezultati 1. kola: Dominikanska R. - Jordan 80:76, Francuska - Njemačka 78:74. Parovi 2. kola, sutra: Njemačka - Dominikanska R. (10.30), Jordan - Francuska (14.30).

1 Dominikanska R. 1 1 0 80:76 2

2 Francuska 1 1 0 78:74 2

3. Njemačka 1 0 1 74:78 1

4. Jordan 1 0 1 76:80 1

Grupa H

Rezultati 1. kola: Kanada - Australija 92:108, Senegal - Litvanija 47:101. Parovi 2. kola, sutra: Australija - Senegal (9.30), Litvanija - Kanada (13.30).

1. Litvanija 1 1 0 101:47 2

2. Australija 1 1 0 108:92 2

3. Kanada 1 0 1 92:108 1

4. Senegal 1 0 1 47:101 1