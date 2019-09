Srbin "uz grešku" zaprosio djevojku u finalu Mundobasketa

Emotivna ali i simpatično smiješna scena dogodila se na tribinama tokom finalne utakmice Svjetskog prvenstva u košarci između Španije i Argentine, a glavnu ulogu imao je jedan Srbin koji se predstavio kao Jovan.

Naime, on je raširio veliki transparent uz pomoć kojeg je zaprosio djevojku Agnes.

"Dear Agnes, do you want to marry me (Draga Agnes, da li želiš da se udaš za mene)", napisao je Jovan, a za oko je svima zapala simpatična greška, koju je ovaj romantični Srbin ubrzo ispravio.

Na transparentu je umjesto "Dear" (draga), pisalo "Deer", što znači "jelen". Međutim Jovan je samo pšrecrtao drugo slovo "e" u riječi "Deer" i iznad njega napisao "a".

Da li je njegova draga pristala da se udaje za njega za sada ostaje nepoznato.