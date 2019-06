Srpska kolonija u Sakramentu sve jača, stigao i Kokoškov

SAKRAMENTO - Igor Kokoškov je novi pomoćnik u stručnom štabu Luka Voltona u Kingsima.

Najpoznatiji i najvjerodostojniji NBA insajder Adrijan Vojnarovski je objavio da će se Igor Kokoškov pridružiti stručnom štabu Luka Voltona kao pomoćnik.

Srpski trener je prošle sezone sa klupe predvodio Finiks Sanse i tako postao prvi čovjek koji je predvodio NBA tim a da nije rođen i školovan u SAD. Na klupi tima iz Arizone zadržao se jednu sezonu koju je okončao sa skorom 18-63.

Kokoškov je pomoćnik bio u Detroitu, Juti, Klivkendu, Orlandu i Los Anđeles Klipersima. Bio je selektor Gruzije dok je Sloveniju vodio do titule šampiona Evrope 2017. godine u Istanbulu i to pobjedom nad Srbijom u finalu.

Generalni menadžer tima iz glavnog grada Kalifornije je Vlade Divac, dok visoku funkciju u mendažmentu obavlja Predrag Stojaković. Dres Kingsa nose srpski asovi Bogdan Bogdanović i Nemanja Bjelica.

The Sacramento Kings are hiring former Suns coach Igor Kokoskov as an assistant coach, league source tells ESPN.