Srpski košarkaš glavom nokautirao protivnika

U prethodnih par nedjelja su u grčkom fudbalu viđene razne nemile scene, sada se to prenijelo i na košarkaške terene. Na meču između Panioniosa i Kimisa je u centru skandala bio srpski igrač.

Poslije promašenog drugog slobodnog bacanja, u četvrtom minutu meča, su u klinč ušli Slaven Čupković i Sotiros Manopulos.

Poslije "koškanja" je Srbin glavom nokautirao rivala. Srećom, sukob nije eskalirao, a arbitri su to riješili tako što su isključili obojicu.

Što se meča tiče, Kimis je na kraju slavio - 95:83.

