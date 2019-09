Srpski košarkaši stigli u Beograd

Košarkaši Srbije vratili su se u Beograd sa Svjetskog prvenstva u Kini gdje su osvojili peto mjesto, a na beogradskom Aerodromu dočekani su aplauzom, prenose beogradski mediji.

Najbolji strijelac šampionata i član idealne petorke Bogdan Bogdanović zahvalio je sinoć po dolasku na aerodrom onima koji su došli da dočekaju "orlove".

Povodom svog uspjeha na Mundobasketu, rekao je da je lijepo što je bar neko dobio nagradu.

Bogdanović je demantovao da je u ekipi došlo do narušavanja atmosfere tokom takmičenja kao što se pisalo u medijima.

"Tu smo mi, držimo se, imamo sjajnu atmosferu koja se nije kvarila i dovodila u pitanje. To nas je držalo i držaće nas zauvek. Pisaće se svašta, ali mi znamo šta imamo. To je to", istakao je Bogdanović.

Poslije osvajanje petog mjesta na Svjetskom prvenstvu u Kini, selektor Aleksandar Ðorđević je podnio ostavku, a predsjednik Košarkaškog saveza Srbije Predrag Danilović zakazao je za danas konferenciju za novinare.